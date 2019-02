"Batibouw est freiné dans ses ambitions"

Soixantième édition pour Batibouw. Un salon qui doit se réinventer pour enrayer une affluence à la baisse et des exposants plus exigeants. Pour y parvenir, ses organisateurs font un appel du pied pour qu'un plan ambitieux de rénovation de Brussels Expo se concrétise. Et ce alors que le projet de reconfiguration du plateau du Heysel les inquiète au plus haut point.