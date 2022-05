L'offre d'appartements neufs reste dans des standards élevés dans toute la province. Une tendance qui ne devrait pas diminuer à l'avenir. Cette nouvelle donne s'accompagne d'une nette hausse des prix (+ 6% en un an).

Par Anne-Sophie Chevalier

Par Anne-Sophie ChevalierC'est une confirmation: le marché liégeois de l'appartement neuf a bien changé de catégorie depuis deux ans. Il navigue dorénavant dans des sphères bien plus élevées qu'auparavant. Son offre d'appartements en cours de commercialisation atteint aujourd'hui les 1.334 unités, selon les chiffres livrés pour Trends-Tendances par le bureau de Crombrugghe & Partners. Cette embellie se confirme également dans les prix (+ 6% par rapport l'an dernier). Si on regarde à un horizon plus lointain, ils sont en hausse de 10% par rapport à 2020. Le prix moyen d'un appartement de 100 m2 (superficie moyenne) s'élève à 262.500 euros. Les prix restent toujours très homogènes dans toute la province. L'enseignement principal du marché, c'est que le nombre de projets dans les entités de la proche périphérie liégeoise, à savoir Ans, Seraing, Herstal ou Chaudfontaine, explose. Le stock d'appartements en cours de commercialisation s'envole, passant en un an de 265 à 395 unités. Parmi les projets mis en vente, citons notamment La Folie Douce (Solico) et Les Vergers du Bay Bonnet (Horizon Groupe), la Résidence Agathe (Mélotte Group) à Fléron, Le Préale (General Construction), Confluence (Immo Confluence), la Résidence Gabriel (B4Home) à Herstal, les Résidences du Bol d'air (Hobeco), La Roche (Wust), Churchill (Proconcept), Oxygène, la Résidence du Parc (Bim), Résidence et Tendances, Les Plaines Sereines (Dare2Build), Domespace et La Roche (Wust) à Seraing, la Résidence du Parc (Hobeco) à Blégny ou encore le domaine de Calidis (Eiffage) à Chaudfontaine. Les prix s'envolent et sont en hausse de 11% par rapport à l'an dernier (2.550 euros/m2). Autre constat: l'offre en centre-ville reste particulièrement dynamique. On dénombre 325 unités en cours de commercialisation (32.226 m2). Le stock n'était que de 18.650 m2 en 2017. Les nouveaux projets font grimper les prix (+ 7,5% en un an, + 12% en trois ans). Parmi les projets en cours, relevons notamment Bavière (Thomas & Piron, UrbaLiège et BPI), Rives Ardentes (Neolegia), Clos Vertbuisson (Horizon Groupe), Les Terrasses de l'Heliport (Diade), la Résidence Asklepios (Immobilier Concept), Paradis Express (Matexi), Les Jardins du Val Benoit (Concept Confort), Haut Jardin (Batitec), l'éco-résidence Méan (Timberteam), la Résidence Fragnée (Melotte Group) et Les Jardins de l'Arsenal (Ardent Real Estate). Dans la région de Verviers (Herve, Visé, etc.), l'offre est en recul passant en quelques mois de 308 à 220 unités. Verviers concentre de nombreux dossiers. Cette baisse de l'offre se traduit par une stabilité au niveau des prix (+ 2%). Rayon projets, relevons le 10 Saint-Hadelin (Perspective Groupe Immobilier), le Domaine des Vergers (Habitat) et Meuseview (Perspective Groupe) à Visé, Verviers Student, les Prés Carats (Gehlen Immo), la Résidence Phoenix (Green Construct), le Domaine Bonvoisin (Gehlen Immo), la Résidence des Coteaux (Horizon Groupe), l'éco-résidence H2O (Invest & Corporate), la Résidence Alphonse Voncken (Devlop) et Tilleuls 33 (Bernard Construction) à Verviers de même que le Clos du nouveau Chêne à Herve. Stabilisation de l'offre également du côté de Spa, Sprimont et Aywaille, avec 154 unités mises en vente. Parmi les projets spadois, citons principalement les Villas de Balmoral (Horizon Groupe), les Crêtes de Balmoral (Diversis), la Résidence Les Fagnes (Horizon), la Résidence Hyven (Eiffage) et le Royal Garden à Spa, la Résidence de l'Amblève à Aywaille de même que Les Oliviers (Willemen) à Flémalle. Les prix connaissent une hausse de 12% par rapport à l'an dernier. Ils sont tirés vers le haut par les projets situés à Spa, dont les prix moyens sont affichés à 3.040 euros/m2, bien plus haut que la moyenne de ce district (2.690 euros/m2). Dans les cantons de l'Est, l'offre se concentre toujours sur Malmedy et Eupen. Les prix sont en hausse (+ 4,5%) par rapport à l'an dernier. La production se concentre dans des projets tels que l'écoquartier NEO (Thomas & Piron), Die Berggärten (Pierre et Nature) et Lotenpark à Eupen, Opwydo (Eiffage) à Saint-Vith de même qu'à Malmedy dans la Résidence Corneille (Wust), Hêtres de Préaix (Gehlen) et Le Canotier (Habitat +) à Waimes Résidence Séquoia Tulipier (Eloy).