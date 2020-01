Conséquence logique d'une année record pour les transactions immobilières en Belgique, les chiffres des crédits hypothécaires ont atteint des sommets en 2019, ressort-il vendredi des statistiques de l'Union professionnelle du Crédit (UPC). Au total, 310.000 contrats ont été conclus pour un montant de global de 42 milliards d'euros.

Hors refinancements, les demandes de crédit ont augmenté en 2019 de près de 16% et les contrats accordés de plus de 22%. En montant, la hausse atteint respectivement 17% et 24%.

La progression du nombre de crédits octroyés a visé toutes les destinations mais surtout la construction, la transformation ou l'achat avec transformation d'un logement, note l'UPC.

L'activité, portée par les taux bas mais surtout par la suppression annoncée du bonus logement ("woonbonus") en Flandre, s'est particulièrement accélérée au second semestre. Une tendance déjà relevée dans le baromètre annuel des notaires, qui faisait état d'une augmentation du marché de l'immobilier principalement marquée au nord du pays (+10,8%).

La hausse a été "spectaculaire" au dernier trimestre, avec 108.000 contrats (+61,1% par rapport au dernier trimestre de 2018) pour un montant total d'environ 14,7 milliards d'euros (+60%), ce qui constitue un record absolu, relève l'UPC.

