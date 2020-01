Le nombre de transactions effectuées en 2019 a augmenté de 8,9% par rapport à 2018 (marché neuf et existant), selon le dernier baromètre des notaires.

Le nombre précis de transactions n'est toutefois pas connu, les notaires ne voulant malheureusement pas communiquer sur le sujet. Ce dynamisme est surtout marqué en Flandre (+ 10,8%), où la fin du woonbonus a poussé les candidats acquéreurs à passer à l'acte. La hausse de l'activité est moins marquée à Bruxelles (+ 6,3%) et en Wallonie (+ 6%). Les investisseurs profitent donc toujours des conditions hypothécaires particulièrement avantageuses. Autre élément à retenir : les prix n'ont pas suivi la même courbe de croissance. Le prix moyen des maisons est en hausse de 4,2 % pour atteindre 262.196 euros. Une augmentation qui se limite à 3 % si on tient compte de l'inflation. Notons qu'ils ont augmenté de 4,4 % en cinq ans à Bruxelles (478.603 euros en 2019), soit de 19.000 euros. En Wallonie, le prix moyen d'une maison ne dépasse pas les 200.000 euros, les prix du Hainaut et de Liège tirant les statistiques vers le bas. " Il convient de garder à l'esprit qu'un achat entraîne généralement 14 à 15 % de frais d'achat dont 12,5 % de droits d'enregistrement, fait remarquer le notaire Renaud Grégoire. Ce à quoi il convient d'ajouter les éventuels travaux. Sur base de l'évolution du marché des cinq dernières années en Région wallonne, même en Brabant wallon et à Liège qui ont connu les plus fortes hausses, un acquéreur qui revend sa maison au bout de cinq ans ... récupère à peine son investissement. " Le prix moyen d'un appartement est de 228.556 euros (+ 4%). La hausse la plus importante en un an est à retrouver à Bruxelles (+ 5,7%, + 11.000 euros). Notons que le prix des appartements trois chambres a diminué en Wallonie, les investisseurs se tournant davantage vers les petits logements.