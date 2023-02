Airbnb signe un partenariat avec l'Association Royale des Demeures Historiques & Jardins de Belgique afin de soutenir la préservation des biens patrimoniaux belges, mais aussi de proposer la location de luxueuses demeures dans leur catalogue en ligne.

Fini le Airbnb façon vadrouilleur, où pour une bouchée de pain vous louiez une chambre ou un studio. Place à la vie de château désormais, du moins pour ceux qui en auront les moyens.

Le tourisme patrimonial a le vent en poupe et rencontre un intérêt croissant auprès des voyageurs. Selon Airbnb, les séjours dans les demeures historiques belges ont augmenté de 10% sur la plateforme entre 2021 et 2022. Or, notre pays compte quelques milliers de biens luxueux, ou chargés d'histoire, ou encore qui allient cachet unique et culture.

Signature d'un nouveau partenariat

C'est dans cette optique qu'Airbnb a signé un nouveau partenariat avec l'Association Royale des Demeures Historiques & Jardins de Belgique. Fruit de cette collaboration, une nouvelle catégorie a vu le jour sur la plateforme de locations touristiques, il s'agit de la catégorie "Patrimoine", qui vise à promouvoir les séjours patrimoniaux en Belgique.

"Chez Airbnb, nous sommes convaincus que le tourisme patrimonial peut contribuer à l'attractivité et à la vie économique d'une diversité de destinations, des villes aux villages de la Belgique rurale, s'enthousiasme Emmanuel Marill, Directeur d'Airbnb en France et en Belgique. Ce nouveau partenariat et au lancement de cette nouvelle catégorie permettront de mieux répartir les bénéfices liés au développement du tourisme patrimonial, et ce, dans tout le pays."

La catégorie "Patrimoine" propose déjà 250 biens patrimoniaux locaux, c'est-à-dire des biens du 19e siècle ou d'avant, et ancrés dans l'histoire locale de leur région. Une occasion de faire voyager à travers l'Histoire les hôtes qui y séjournent afin de leur faire vivre une expérience culturelle unique.

Aider à la rénovation

Ce nouveau partenariat a également pour objectif d'aider les propriétaires de demeures historiques à entretenir leur bien pour les générations futures. Et de fait de nombreux propriétaires ont trouvé ainsi une nouvelle façon de financer la préservation des lieux.

"Notre château, construit à la fin du 16e siècle et que nous avons à coeur de rénover constamment, est dans la famille depuis six générations, explique Henry t'Kint de Roodenbeke, propriétaire du Château d'Ooidonk. Je suis devenu hôte sur Airbnb en 2020 afin de continuer à faire vivre la propriété et de générer de nouvelles sources de revenus pour son entretien. A cette date, j'ai accueilli des centaines de voyageurs. Ce sont autant de belles rencontres et d'occasion de partager l'histoire de ce lieu et de la famille !"

Le cadre de ce partenariat ne s'arrête pas là, car "Airbnb et l'association organiseront conjointement une série de webinaires afin de partager les dernières tendances en matière de tourisme patrimonial ainsi que quelques conseils pour aider les propriétaires à tirer le meilleur parti de la plateforme pour générer des revenus complémentaires."

Airbnb entend ajouter que la préservation et le développement du tourisme patrimonial lui a toujours tenu à coeur, car, avant la Belgique, de nombreux contrats similaires ont été signés que cela soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie ou encore en Allemagne.

La plateforme d'hébergement annonce également le financement d'un nouveau programme éducatif européen avec l'European Historic Houses, une association européenne qui regroupe 27 associations nationales de propriétaires de demeures historiques privées. Ce programme éducatif portera sur la thématique de la préservation et de la promotion du patrimoine en Europe.

