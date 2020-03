La société immobilière Aedifica remplacera le producteur de langes et de produits d'hygiène féminine Ontex au sein de l'indice Bel20 à partir du 23 mars, annonce mercredi l'opérateur boursier Euronext.

Aedifica est spécialisée dans le logement pour seniors. La société est cotée à la Bourse de Bruxelles depuis 2006 et, depuis novembre dernier, également sur Euronext Amsterdam via une cotation secondaire. Elle a développé un portefeuille de plus de 440 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède, pour une valeur de plus de 3 milliards d'euros.

