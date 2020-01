La société immobilière réglementée (SIR) Aedifica a acquis un portefeuille de cinq maisons de repos déjà en exploitation au Royaume-Uni, pour un investissement total de 61 millions de livres (71 millions d'euros), annonce mardi l'entreprise belge par communiqué.

Les sites sont localisés dans des quartiers résidentiels de villes du sud de l'Angleterre (Southall, West-London; Dorking, Surrey; Swindon, sud-ouest; Southampton, côte sud) et de York dans le Yorkshire. Ils ont été construits entre 2005 et 2012 spécifiquement à des fins de soins et ne comprennent que des chambres individuelles. Les maisons de repos accueillent 467 personnes nécessitant une assistance permanente.

Aedifica a acquis ces cinq maisons par la prise de contrôle, lundi, de 100% des actions d'une société immobilière britannique.

Spécialisée dans le logement pour les seniors, la société est présente, via 270 immeubles, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne et depuis peu, en Finlande et en Suède. En 2019, Aedifica a acquis 90 sites d'immobilier de santé.

