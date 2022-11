Le gouvernement wallon a approuvé la création de 801 logements publics à haute performance environnementale sur les terrains de la Société wallonne du Logement ou des sociétés de logement de service public, pour un montant de plus de 137 millions, dont 60 millions d'euros financés par la Commission européenne.

Ce projet vise à contribuer à l'augmentation du nombre de logements d'utilité publique; à initier un mouvement de transformation du processus immobilier vers des pratiques en phase avec le développement durable et à créer les conditions minimums nécessaires à l'expérimentation à grande échelle de filières alternatives à la construction traditionnelle. "C'est ce qu'on peut appeler une contribution importante aux efforts de création de logements publics que nous menons à l'échelle de la Wallonie. Et qui répond à un double objectif : le besoin de logements de qualité à des loyers abordables et la transition environnementale soutenue par le gouvernement", a commenté le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon.