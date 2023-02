C'est l'un des plus importants projets de nouveaux logements lancés dans le périmètre urbain de Louvain-la-Neuve ces dernières années. L'important appel d'offres vient d'être attribué à TP Bâtiment.

Inesu-Immo, le gestionnaire des projets de développement urbain non académiques de l'UCLouvain, a lancé il y a deux ans une procédure concurrentielle pour attribuer le marché de construction de 130 logements neufs. Celle-ci répondait à une demande de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve de proposer une offre supplémentaire de logements et ainsi lutter contre la pression immobilière locale. Et c'est Thomas&Piron Bâtiment qui a décroché le contrat.

Pas une première

Pour l'entreprise wallonne, qui achève pour l'instant, en partenariat avec Besix RED, le développement de l'important quartier de Courbevoie le long du boulevard de Wallonie, il ne s'agit pas d'une première dans la cité universitaire. "Ce nouveau marché signé avec l'Inesu et l'UCLouvain confirme notre expertise de développeur-constructeur pour les projets de concours Design&Build où qualité du projet et budget doivent être combinés", se réjouit Aubry Lefebvre, l'administrateur délégué de TP Bâtiment.

Tous les appartements seront pouvrus d'une terrasse. © Asymétrie Architecture

Offre de logements mixte

Le permis d'urbanisme devrait être introduit en avril prochain, avec l'espoir de débuter le chantier à l'automne 2025 pour l'achever courant 2028. Dessiné par le bureau d'architectes Syntaxe (Ittre), le complexe de logements viendra alors compléter l'offre résidentielle du quartier des Bruyères. Implanté sur un terrain pentu de 55 ares, il surplombera le parking Leclercq et le campus local de l'Ephec.

Les 130 appartements, dont la grande majorité n'offriront qu'une chambre, seront répartis dans trois bâtiments.

Sur les 130 unités prévues, 90 resteront propriété de l'Inesu, qui en assurera la gestion locative et entend notamment répondre à un besoin de petits appartements à loyer modéré et à baux de courte durée (à partir de trois mois) pour personnes dans le besoin. Les 40 autres seront mises en vente par le constructeur à destination des candidats acquéreurs.

Les appartements, dont la grande majorité n'offriront qu'une chambre, seront répartis dans trois bâtiments dont l'agencement tirera profit du dénivelé et de la vue vers le centre-ville.

"Nous restons sur des gabarits et une architecture semblables au bâti existant. La majorité des appartements sont traversants et tous sont équipés d'une terrasse. L'ensemble des toitures plates seront recouvertes de panneaux photovoltaïques pour couvrir autant que possible les besoins en électricité des logements. Pour le reste, la norme PEB Qzen (quasi passif) sera d'application", détaille Michaël Zapatero, le gestionnaire PPP (partenariats public-privé) chez TP Bâtiment. "Le prix du foncier était fixé par l'UCL, le propriétaire. Quant à l'enveloppe pour les 90 logements à fournir à l'Inesu - sous-sols et abords compris -, elle était plafonnée à 11,4 millions d'euros, honoraires compris. C'était donc particulièrement serré pour une entreprise de promotion", ajoute-t-il.

Le projet prévoit 45 emplacements de parking pour les 90 unités de logement Inesu et un emplacement pour chaque appartement privé. Tous seront logés en sous-sol, tout comme les 212 emplacements vélo (dont cinq pour vélos cargos).

Inesu-Immo, le gestionnaire des projets de développement urbain non académiques de l'UCLouvain, a lancé il y a deux ans une procédure concurrentielle pour attribuer le marché de construction de 130 logements neufs. Celle-ci répondait à une demande de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve de proposer une offre supplémentaire de logements et ainsi lutter contre la pression immobilière locale. Et c'est Thomas&Piron Bâtiment qui a décroché le contrat. Pour l'entreprise wallonne, qui achève pour l'instant, en partenariat avec Besix RED, le développement de l'important quartier de Courbevoie le long du boulevard de Wallonie, il ne s'agit pas d'une première dans la cité universitaire. "Ce nouveau marché signé avec l'Inesu et l'UCLouvain confirme notre expertise de développeur-constructeur pour les projets de concours Design&Build où qualité du projet et budget doivent être combinés", se réjouit Aubry Lefebvre, l'administrateur délégué de TP Bâtiment.Le permis d'urbanisme devrait être introduit en avril prochain, avec l'espoir de débuter le chantier à l'automne 2025 pour l'achever courant 2028. Dessiné par le bureau d'architectes Syntaxe (Ittre), le complexe de logements viendra alors compléter l'offre résidentielle du quartier des Bruyères. Implanté sur un terrain pentu de 55 ares, il surplombera le parking Leclercq et le campus local de l'Ephec.Sur les 130 unités prévues, 90 resteront propriété de l'Inesu, qui en assurera la gestion locative et entend notamment répondre à un besoin de petits appartements à loyer modéré et à baux de courte durée (à partir de trois mois) pour personnes dans le besoin. Les 40 autres seront mises en vente par le constructeur à destination des candidats acquéreurs.Les appartements, dont la grande majorité n'offriront qu'une chambre, seront répartis dans trois bâtiments dont l'agencement tirera profit du dénivelé et de la vue vers le centre-ville. "Nous restons sur des gabarits et une architecture semblables au bâti existant. La majorité des appartements sont traversants et tous sont équipés d'une terrasse. L'ensemble des toitures plates seront recouvertes de panneaux photovoltaïques pour couvrir autant que possible les besoins en électricité des logements. Pour le reste, la norme PEB Qzen (quasi passif) sera d'application", détaille Michaël Zapatero, le gestionnaire PPP (partenariats public-privé) chez TP Bâtiment. "Le prix du foncier était fixé par l'UCL, le propriétaire. Quant à l'enveloppe pour les 90 logements à fournir à l'Inesu - sous-sols et abords compris -, elle était plafonnée à 11,4 millions d'euros, honoraires compris. C'était donc particulièrement serré pour une entreprise de promotion", ajoute-t-il.Le projet prévoit 45 emplacements de parking pour les 90 unités de logement Inesu et un emplacement pour chaque appartement privé. Tous seront logés en sous-sol, tout comme les 212 emplacements vélo (dont cinq pour vélos cargos).