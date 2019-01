"Il est temps que la Chine et l'Occident resserrent leurs liens"

L'année dernière, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,6%, soit sa performance la plus faible depuis 1990. Pour Karel Eloot, senior partner chez McKinsey & Company à Shanghai, nous ne devons pas trop nous inquiéter. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis représente en revanche une mauvaise nouvelle, surtout si elle perdure. "Il est temps que la Chine et l'Occident resserrent leurs liens."