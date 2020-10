En plein boom, Zoom vient de voir sa capitalisation boursière dépasser les 150 milliards de dollars. Forte de centaines de millions d'utilisateurs quotidiens, l'entreprise de visioconférence lance, en phase de test aux Etats-Unis, la plateforme OnZoom.

L'idée est d'en faire une market place pour événements virtuels interactifs (cours, conférences, concerts, etc.). Les utilisateurs de Zoom auront accès à l'ensemble des prestations proposées avec achat de billets via PayPal. Zoom ne prendra pas de commission pendant la phase de lancement. Le service deviendra mondial l'an prochain. Dans le même temps, Zoom va ajouter Zapps à son offre, soit des applications tierces qu'on pourra utiliser dans son écosystème : Dropbox, Slack, Box, etc.