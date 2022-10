Exit l'open space. Avec la consécration du télétravail, nos habitudes professionnelles changent et avec elles les technologies qui y sont liées. Trends/Tendances a testé 4 appareils pour attaquer la rentrée en mode nomade, créa et ultra-connecté.

HP Elite Dragonfly Folio 13,5 : pour le travail hybride avec classe

...

HP Elite Dragonfly Folio 13,5 : pour le travail hybride avec classeVoici un ultraportable sérieusement impressionnant : il est rapide, très haut de gamme et agréable à utiliser. Délaissant son processeur Qualcomm au profit du tout nouveau Intel 12th gen Core i7 vPro, l'Elite Dragonfly Folio de 3e génération est un bolide de course pouvant embarquer jusqu'à 32 Go de mémoire vive LPDDR5 et un disque dur de 2TB. Léger et élégant, avec une autonomie de batterie de 13h30, la version 2022 de ce portable est taillée pour le travail hybride (au bureau, en déplacement ou à la maison). Grâce à une carte nano SIM, il prend aussi en charge la 5G en plus du Wi-Fi 6E. Mais ce qui le démarque de la concurrence, c'est son design "pull-forward". En quelques secondes, l'écran de l'Elite Dragonfly Folio peut se poser sur le dessus du clavier, face vers le haut. Ce qui permet de l'utiliser comme une tablette. Petit plus : l'ordinateur est livré avec un "Actif Pen", un stylet qui se glisse discrètement au-dessus du clavier. Capable de reconnaître votre écriture manuscrite, il facilite aussi le dessin et les montages vidéo. Contrairement à l'écran large 16:9 qui est devenu omniprésent, le HP Elite Folio opte pour un écran 3:2. Plus d'espace vertical à l'écran signifie plus de surface pour les feuilles de calcul, les textes et la créativité. Avec son look rétro sophistiqué, son extérieur en cuir et sa fonction de confidentialité SureView pour éloigner les regards indiscrets, c'est l'ultraportable premium par excellence taillé pour le business. Macbook Air M2 : le fin du finRedessiné, revigoré... Révolutionnaire ? Peut-être pas, mais le tout nouveau MacBook Air M2 est une belle révélation. Techniquement, il est si bon qu'il tutoie la série MacBook Pro. Au centre du réacteur : un nouveau processeur, le M2 produit par Apple, qui assure une belle vélocité et une stabilité sans faille. Côté design, il a toujours l'aspect et la sensation du MacBook, mais il est maintenant un peu plus petit (20 % de gain) et plus léger, malgré un écran plus grand (13,6 pouces). D'une conception élégante et d'une rapidité fulgurante, le MacBook Air M2 se dote aussi d'une superbe batterie, d'une webcam 1080p., et d'un ensemble de quatre haut-parleurs qui, non seulement, sonne bien et offre une large scène sonore, mais qui prend également en charge le Spatial Audio d'Apple lors de la lecture de vidéos/musiques en Dolby Atmos. Bref, voici un ordinateur portable qu'il est difficile de critiquer.Oppo Reno 8 Pro : un smartphone taillé pour les créasAvec son nouveau Reno 8 Pro, le géant chinois Oppo propose un appareil très bien fini, capable de rivaliser avec les modèles haut de gamme pour un tarif nettement plus abordable. Le coeur nucléaire de sa fiche technique : la puce Dimensity 8100-Max de MediaTek, assez rare sur le marché européen, mais qui rend l'appareil plus performant en multitâche qu'un Galaxy S22 de Samsung. Couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un superbe écran Amoled de 6,7 pouces, très immersif et certifié HDR10+, une batterie endurante, à charge rapide et des haut-parleurs stéréo, on est face à une machine fluide et propre en toutes circonstances. Côté photo, Oppo marche sur les traces de son flagship, le Find X5 Pro, en dotant l'appareil de la même puce photographique MariSilicon X, d'un capteur Sony IMX766 de 50 Mpx (f/1,8) à l'arrière, épaulé par un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). À l'avant, le capteur photo atteint 32 Mpx avec un grand-angle (f/2,4). Résultat : une combinaison équilibrée entre technologie et créativité, qui permet de réaliser des portraits très détaillés. Le rendu et les couleurs sont naturels. L'autofocus est bien géré. Enfin, comme souvent chez Oppo, le Reno 8 Pro est une vraie réussite au plan du design. Avec un "je ne sais quoi" qui rappelle les tous premiers iPhone sur le côté, et un écran presque total à l'avant, le Reno 8 Pro est juste somptueux à l'arrière avec un très large îlot photo, qui semble s'être fondu dans le dos du smartphone. Sans doute le plus beau smartphone de cette rentrée.Samsung Galaxy Z Fold 4 : un pli sur la différenceEncore très marginaux il y a deux ans, les écrans pliables finissent par s'imposer dans les moeurs. Rien que l'année dernière, le géant sud-coréen Samsung a vu près de 10 millions de smartphones pliables expédiés dans le monde entier. Soit une augmentation de plus de 300 % depuis 2020. La raison de ce succès ? D'année en année, la solidité de ces écrans s'améliore, les soupçons s'estompent et il semble que les utilisateurs apprécient la capacité multitâche d'un écran qui double de taille. Dernier-né chez Samsung, le modèle Z Fold 4 ne passe pas inaperçu : d'abord parce que, pour le déplier, on le tient à deux mains, comme un livre. Ensuite, car il mise justement sur une productivité améliorée. Smartphone, tablette ? Il est censé remplacer les deux ! Avec son écran au dos, l'appareil plié s'utilise comme un smartphone classique. Ouvert, c'est une tablette ultraportable dotée d'un bel affichage. Propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, ce smartphone assure des performances de haute volée, améliore la prestation du Z Fold 3 sur le terrain de l'autonomie et même de la photographie (il a le même équipement photographique que les Galaxy S22/S22+). C'est toutefois son logiciel, désormais arrivé à maturité, qui s'adapte le plus à des usages tournés vers la productivité. Samsung a eu la bonne idée d'introduire une barre des tâches "informatique". Un peu comme sur nos bons vieux PC/Mac. Et ça, ça fait toute la différence.