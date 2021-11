Le fabricant suédois Urbanista lance les tout premiers écouteurs sans fil à réduction active du bruit, capables de se recharger automatiquement grâce à l'énergie solaire. Baptisé "Los Angeles", ce casque offre une autonomie théoriquement infinie pour une lecture audio sans fin. Nous l'avons testé.

Quand on pense à Los Angeles, on pense forcément à des manoirs embourgeoisés, à des magasins haut-de-gamme et à une énorme enseigne lettrée sur une colline. Mais aussi à un soleil radieux toute l'année. Il est donc logique qu'Urbanista ait donné le nom de la ville à ce qu'elle considère comme "le premier casque solaire auto-rechargeable au monde". Nous savions les panneaux solaires de plus en plus accessibles. Voilà qu'ils sont prêts à alimenter de petits appareils électroniques.

...

Quand on pense à Los Angeles, on pense forcément à des manoirs embourgeoisés, à des magasins haut-de-gamme et à une énorme enseigne lettrée sur une colline. Mais aussi à un soleil radieux toute l'année. Il est donc logique qu'Urbanista ait donné le nom de la ville à ce qu'elle considère comme "le premier casque solaire auto-rechargeable au monde". Nous savions les panneaux solaires de plus en plus accessibles. Voilà qu'ils sont prêts à alimenter de petits appareils électroniques.Comment ça fonctionne ?Les écouteurs sont recouverts de cellules solaires Powerfoyle développées par la startup scandinave Exeger. Grâce à une technologie de rupture, proche de la photosynthèse naturelle, ces écouteurs convertissent en énergie propre toutes les formes de lumière, extérieure et intérieure, naturelle ou artificielle. C'est le cas aussi bien lorsqu'ils sont portés que lorsqu'ils sont posés, mais toujours exposés à la lumière. Cette technologie peut théoriquement être intégrée de manière transparente à n'importe quel design et à d'autres types d'appareils électroniques.À l'épreuve du testLe fabricant promet une durée d'écoute quasi illimitée grâce à la charge solaire. En se promenant quelques jours avec le casque, notre constat est positif : sous un ciel couvert, deux heures d'exposition à l'extérieur correspondent à une heure d'écoute supplémentaire. A l'inverse, par un jour ensoleillé, une heure d'exposition procure près de trois heures d'autonomie. A l'intérieur, le casque continue à se charger - même sous la lumière artificielle - mais de manière plus faible. Cela dit, il suffit de le laisser près de la fenêtre pendant une heure pour obtenir une heure de fonctionnement. Il suffit de coupler l'appareil à votre smartphone et d'allumer l'appli pour suivre l'évolution de la charge solaire. Si nécessaire, le casque peut également être rechargé de manière traditionnelle avec un câble.L'avenir du film photovoltaïque transparentLes cellules photovoltaïques transparentes sont au coeur d'une bataille mondiale de l'innovation depuis cinq ans. Et pour une fois, l'Europe prend une sérieuse avance face à la Chine. Avec ce casque, les premières cellules photovoltaïques à base de perovskite, un minéral dit "accessoire" mais plein de propriétés, arrivent sur le marché. Ces cellules photovoltaïques sont fabriquées sous forme de film plastique. Peu coûteuses, souples, à taux de transparence et à teinte variables, et adaptables à de nombreux supports, elles peuvent être posées facilement sur une tablette, un ordinateur portable, une voiture, une façade ou même une vitre. Au soleil ou même à l'ombre, les appareils électroniques, les murs et les fenêtres d'un bâtiment produiront bientôt l'électricité dont il a besoin. Ces films photovoltaïques intéressent aussi les États-Unis. Avec leurs célèbres gratte-ciel, les USA disposent d'environ 5 à 7 milliards de mètres carrés de vitres. Si cette surface était équipée de cellules photovoltaïques couplées à un système de stockage, cela pourrait fournir 40 % de l'électricité des villes américaines.Notre verdictLes innovations sont rares sur ce segment de marché. En dotant son casque d'une technologie de rupture, Urbanista ouvre la voie vers l'autonomie énergétique de petits appareils high-tech. Et ce, sans faire de compromis sur la qualité. Ce n'est pas parce qu'ils sont écologiques que ces écouteurs ne sont pas à la hauteur dans d'autres domaines. Le son est vraiment au top avec des aigus équilibrés, une belle amplitude dans les médiums et des basses bien présentes, sans être invasives. Vous bénéficiez de la suppression active du bruit hybride, du mode Ambient Sound, de la détection de port, du Bluetooth 5.0 et de la prise en charge des assistants vocaux Siri et Google. Mais, plus important encore, grâce à la recharge solaire intelligente, vous bénéficiez d'une durée d'écoute pratiquement infinie avec une réserve de batterie de 80 heures. Un vrai coup de coeur.Prix : 199 euros.