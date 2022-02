Envirolead a jeté son dévolu sur Ghlin et un site de 10 hectares dans une zone industrielle classée Seveso.

Envirolead est un groupe actif dans le recyclage et la récupération du plomb. A côté de son unité britannique, EnviroWales, qui traite 80.000 tonnes de batteries par an et en récupère 40.000 tonnes de plomb, l'entreprise souhaitait installer une nouvelle unité en Europe.

Ces batteries assurent notamment, dans une voiture, l'électrification de ce qui n'est pas motorisation. Envirolead a jeté son dévolu sur Ghlin et un site de 10 hectares dans une zone industrielle classée Seveso. Il s'agit d'un investissement de 50 millions d'euros avec 140 emplois à la clé.

Compte tenu du Brexit, le projet consiste désormais à collecter et recycler les batteries jusqu'à l'obtention de produits finis. Dans l'ensemble, 96% des composants des batteries seront récupérés. Les permis viennent d'être déposés.

