Malgré la crise, 2021 a été une année riche en innovations technologiques. Des gadgets haut de gamme aux essentiels à prix cassés, découvrez les meilleurs cadeaux high-tech de l'année.

eVscope 2 : pour observer l'infini et au-delàImaginé par la société française Unistellar et équipé d'un zoom X50 de Nikon, l'eVscope 2 est un télescope futuriste et numérique : l'observation se fait sur l'écran de son smartphone ou sa tablette. Le pilotage au "joystick fictif", puis le ronronnement des moteurs, qui font basculer doucement le télescope à mille lieues de toute terre habitée, est particulièrement grisant. Grâce à son appli, ce télescope peut retrouver seul des constellations, des planètes ou des étoiles précises dans le ciel. Le logiciel est aussi capable de calculer avec précision quels sont les astres visibles, ceux sur le point d'apparaître et ceux sur le point de disparaître. Grâce à son capteur de 7,7 MP, il est aussi possible d'immortaliser ses observations. Magique, tout simplement.Prix : 3000 EUR.LG FP9 : des écouteurs autonettoyantsDifficile d'innover avec des écouteurs sans fil. Et pourtant... Produit haut de gamme du coréen LG, ces étonnantes alternatives aux AirPods apportent la solution à celles et ceux qui se méfient des embouts en silicone. Le boîtier ne sert pas seulement à ranger et recharger les écouteurs. Une fois le couvercle refermé, une lumière nano UV est émise afin d'éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae) présentes sur les embouts. Les Tone Free FP9 brillent aussi par leur musicalité, LG s'étant associé avec Meridian, l'un des grands noms de la hi-fi britannique. Résultat : le traitement spatial du casque (HSP) donne la sensation d'être enveloppé par le son, qui semble provenir de toutes les directions. Légers et antibruit, ils se connectent en Bluetooth 5.2 et assurent le job avec 24 heures d'autonomie... avec un son garanti sans virus.Prix : 199 EUR.Leica Q2 "Edition 007" : l'oeil de James BondLeica célèbre le 25e James Bond à sa manière avec un compact Q2 numérique Edition 007. Cet appareil compact équipé d'un capteur plein format de 47,3 Mpx et d'un objectif 28 mm f/1,7, est reconnaissable à son revêtement en simili cuir vert anglais et au bouchon d'objectif en métal frappé du logo "fût de canon", emblème du générique des films de 007. Dans le dernier tome, No Time to Die, une collection d'appareils vintage décore justement le bungalow de l'espion à la Jamaïque. Après un premier Leica Q2 Gold dessiné par l'acteur Daniel Craig lui-même et le photographe Greg Williams, Leica élargit son offre pour les photographes esthètes et les fanatiques de la franchise. Limité à 250 exemplaires, chaque appareil photo est numéroté et livré avec une mallette réalisée sur-mesure et inspiré des valises Globe-Trotter qui figurent dans le film.Prix : 7250 EUR.Lenovo Smart Clock 2 : un réveille-matin très connectéLe Smart Clock 2 est, comme son nom l'indique, plus intelligent que votre réveil habituel. Pour se lever du bon pied, on lui demande un tas de choses : lancer la cafetière, augmenter le chauffage, diffuser de la musique, mettre à jour votre agenda, en plus d'afficher l'heure et la météo du jour... Avec ses haut-parleurs de 3 watts, il pourra même servir d'enceinte d'appoint ou nous réveiller avec de la musique ou des vidéos. Pilotable de manière tactile ou par la voix, il fonctionne de concert avec l'assistant vocal de Google, mais son micro peut être désactivé à tout moment pour respecter votre confidentialité. Petit plus : sa station d'accueil permet de charger jusqu'à deux autres appareils, comme une smart watch via son port USB ou votre téléphone via son dock de charge sans fil. Un produit simple et efficace, qui permet de démarrer la journée avec de bonnes énergies.Prix : 89,99 EUR.Technics SL-1210G : pour l'amour du sonLa célèbre platine vinyle SL-1200G, version moderne de la SL-1200 lancée en 1972, est de retour tout habillée de noir. Modèle premium à entraînement direct, elle amortit parfaitement les vibrations et offre une lecture fluide du sillon. Supérieur sur le plan technologique, ce grand classique dispose d'une robustesse et d'une construction qui offrent une lecture des vinyles chargée d'émotion. Élégante et authentique. Pour les audiophiles qui souhaitent retrouver la vraie chaleur des disques vinyle 33, 45 et 78 tours.Prix : 3000 EUR.