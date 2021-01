La qualité de la voix et de l'utilisation des données mobiles des trois réseaux mobiles est excellente en Belgique, selon une étude de l'Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT), menée pour la troisième fois consécutive. Cette étude mesure les expériences des utilisateurs en matière de qualité des réseaux mobiles.

La qualité des services de l'internet mobile reste très élevée chez tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones étudiées par l'IBPT: rurales, intermédiaires et denses.

"En général, l'utilisateur a accès à une vitesse de téléchargement moyenne d'environ 80,6 Mbit/s (contre 62,9 Mbit/s en 2019). Telenet/Base affiche les meilleurs résultats en ce qui concerne les vitesses de téléchargement (99,5 Mbps), tandis qu'Orange est plus rapide que les deux autres opérateurs en ce qui concerne les vitesses de chargement (28,9 Mbps). Proximus a quant à lui les taux de fiabilité les plus élevés en ce qui concerne le streaming vidéo", explique l'IBPT.

Au niveau national et en ce qui concerne la qualité des appels, les trois opérateurs proposent une "très bonne qualité de service": durant l'étude, 99,8 % des appels ont en effet été conduits sans interruption.

"Proximus propose le temps de démarrage des appels le plus rapide, tandis qu'Orange et Telenet/Base ont une qualité de la voix très légèrement supérieure. Les résultats sont tellement proches les uns des autres pour certains indicateurs qu'une oreille humaine aura difficile à percevoir une réelle différence entre les réseaux", détaille l'étude.

La campagne de tests s'est déroulée du 17 septembre au 10 octobre 2020. Plus de 60.000 tests sur les données et 7.800 appels ont été réalisés en 3G et 4G, dans 66 villes et villages du pays.

