Le géant français des jeux vidéo Ubisoft va devenir le premier éditeur d'envergure à permettre d'utiliser dans ses jeux des NFT, ces objets numériques à la propriété certifiée qui bouleversent le marché de la culture.

Baptisés "Digits", ces NFT ("non-fungible tokens" ou jetons non fongibles en français) seront commercialisés en édition limitée sur la plateforme Ubisoft Quartz à destination des joueurs PC, à partir de jeudi dans neuf pays, a-t-il annoncé mardi

Premier jeu à en bénéficier: "Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint", un jeu de tir en monde ouvert classé parmi les titres "AAA", dont les budgets de production sont comparables à ceux de films hollywoodiens.

Concrètement, un joueur pourra par exemple acquérir une arme ou un véhicule unique comportant un propre numéro de série, visible par tous les autres joueurs.

Ces NFT garderont également la trace de leurs propriétaires actuels et précédents pour les années à venir, grâce à un certificat de propriété fondé sur la technologie "blockchain", un système inviolable qui authentifie aussi les transactions d'échanges de cryptomonnaies.

Ils pourront donc être remis en vente pour que d'autres joueurs puissent les acquérir en dehors de l'écosystème Ubisoft.

Les NFT, ces objets numériques uniques et non piratables, ont secoué ces derniers mois le monde de la culture et du divertissement avec des nombreux projets liés à l'art contemporain, au cinéma ou encore à la musique.

Cette première expérience à grande échelle, fruit d'un travail de recherche mené par Ubisoft depuis quatre ans, s'inscrit dans la volonté affirmée du groupe de se positionner sur le "métavers".

"C'est la révolution industrielle de demain. Avec des outils comme la blockchain et le développement de cryptomonnaies, on va pouvoir créer de nouvelles règles qui s'appliquent à l'échelle du monde. (...) Cela ouvre une nouvelle frontière", avait déclaré Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, fin novembre dans le quotidien Les Echos.

"On se rend compte que la blockchain est en train de poser les bases d'une nouvelle économie digitale. En tant qu'acteur du jeu vidéo, on ne peut pas ne pas s'emparer de ces outils. On voit dans les NFT une valeur supplémentaire pour nos joueurs", complète auprès de l'AFP Nicolas Pouard, responsable des initiatives blockchain d'Ubisoft.

