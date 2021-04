Les producteurs de puces et autres composants électroniques se livrent actuellement à une lutte sans merci pour le leadership mondial.

Quelques jours après l'annonce du plan stratégique d'Intel (20 milliards de dollars d'investissements), la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a dégainé un plan encore plus ambitieux: 100 milliards de dollars sur trois ans. Ils viennent s'ajouter à l'annonce, l'an dernier, de la construction de sa première usine aux Etats-Unis. TSMC est, actuellement, le leader mondial du secteur avec, environ, 55% du marché. Il produit notamment l'ensemble des puces conçues par Qualcomm, Apple et Nvidia. TSMC n'a pas donné de détails sur la ventilation de cet investissement gigantesque.