Vous rêvez de vous prendre pour un grand musicien mais vous n'avez ni le temps ni la patience d'apprendre le piano ou la guitare... ? De nouveaux instruments connectés vous aident à créer de la musique ou à parfaire votre technique de manière ludique et intuitive, en toute simplicité.

Joué Play : 40 instruments en un

Joué Play : 40 instruments en unCréé par une équipe d'instrumentistes français, Joué Play permet à chacun de composer du son, sans passer des heures à apprendre la technique d'un instrument. Pour jouer, il suffit de le relier en USB-C à un iPhone, un iPad ou un ordinateur, et de placer un pad en silicone (parmi les quatre proposés) sur le support, chacun représentant un instrument (guitare, piano, synthé et batterie). Couplé à une appli mobile faisant office de banque de sons, cet ensemble numérique permet de mixer jusqu'à huit instruments par morceau, de créer des boucles et même d'enregistrer des morceaux complets. Des banques de sons professionnels (instruments traditionnels, synthétiseurs, percussions) intégrées au pad couvrent un large éventail de styles. Sur le plan technologique, Joué Play est actuellement compatible avec les iPad, les ordinateurs sous Mac OS et sous Windows. Une expérience aussi ludique qu'intuitive. Prix : 260 euros.Spark Amp : l'ampli pour guitare intelligentCréé par le spécialiste des logiciels sonores Positive Grid, le Spark Amp est probablement l'ampli pour guitare le plus intelligent du marché. Couplé à son appli mobile, cet ampli de 40 watts vous donne accès à environ 10 000 effets sonores de pédales authentiques, ainsi qu'à une bibliothèque de plusieurs milliers de chansons, avec tous les effets prédéfinis. Mais il fait mieux : lancez votre chanson préférée sur Apple Music, Youtube ou Spotify, et le Spark Amp reconnaît immédiatement la chanson écoutée, générant automatiquement les accords de guitare à jouer sur votre écran. Pratique et intuitive, cette fonction vous permet d'apprendre des accords au fur et à mesure. Grâce à la fonction Smart Jam, l'ampli est même capable de générer une piste d'accompagnement avec une ligne de basse et de batterie, en se calant automatiquement sur votre jeu de guitare, vos riffs et votre tempo. En d'autres mots, il crée un groupe virtuel pour vous accompagner. Cerise sur le gateau : grâce à sa sortie USB, vous pouvez relier le Spark Amp à votre ordinateur et vos logiciels de mixage pour enregistrer vos riffs endiablés. Un must.Prix : 275 euros.Nintendo Labo : des instruments en carton connectésLes téléphiles s'en souviennent. Il y a trois ans, la pop star Ariana Grande faisait une apparition remarquée au Tonight Show de Jimmy Fallon pour interpréter son single No Tears Left to Cry. Dans cette performance vue plus de 9 millions de fois sur Youtube, l'animateur Jimmy Fallon et les membres du groupe The Roots s'étaient produits à l'aide d'instruments créés avec Nintendo Labo, les jouets connectés de Nintendo. Avec Nintendo Labo, les joueurs de la console Nintendo Switch peuvent créer leurs propres instruments en utilisant des feuilles de carton combinées à leurs manettes détachables. "Nous avons rencontré Nintendo et ils nous ont montré un tas de trucs en carton sympas que vous pouvez assembler vous-même. Nous avons utilisé le kit Variety et fabriqué un clavier. Nous avons demandé si nous pouvions fabriquer d'autres instruments comme des guitares et ils ont répondu : of course !", a déclaré le showman au magazine Hollywood Reporter. Le résultat est magnifique. Ce ne sera probablement jamais une plateforme de création musicale "sérieuse", mais si une simple console vidéo portable peut se muer en instrument, chacun peut créer de la musique dans son salon.Prix : 69 euros.