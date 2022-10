Pour quelques dizaines d'euros, des objets connectés vous aident à limiter le gaspillage et à réduire votre facture. Mais pour économiser à long terme, il peut être judicieux d'investir un peu. Voici 3 objets qui vont révolutionner votre rapport à l'énergie.

Débrancher votre chaudière ou tous les appareils du secteur pour limiter la consommation ? L'opération se révèle vite fastidieuse, voire impossible pour certains. À côté des prises connectées, des capteurs de température et des thermostats intelligents, de nouveaux appareils permettent de réaliser des économies sur d'autres pans énergétiques du domicile. Comme le recyclage des eaux usées ou de vos ordures ménagères...

Hydraloop : pour recycler les eaux uséesL'eau propre devient de plus en plus précieuse, où que vous viviez dans le monde, mais le changement climatique rend cette ressource vitale de moins en moins disponible. Pour y remédier, il existe une solution : le recyclage des eaux usées. En effet, jusqu'à 75 % des eaux usées des ménages sont des "eaux grises", c'est-à-dire des eaux légèrement contaminées qui proviennent des douches, des baignoires et des machines à laver. Créé par une start- up hollandaise, Hydraloop est un appareil capable de recycler les eaux domestiques dans les habitations. Pas plus grand qu'un réfrigérateur, Hydraloop traite l'eau rejetée de la salle de bains, de la cuisine et de la piscine comme un mini-centre de traitement des eaux usées. Différentes technologies, dont un bioréacteur anaérobie, viennent éliminer déchets et polluants. Le plus étonnant, c'est qu'il n'y a ni filtres, ni membranes, ni produits chimiques. Le traitement final consiste en une désinfection à la lumière UV. Et ce, avec un entretien minimal. L'eau ne devient pas potable mais elle peut servir aux toilettes, à la lessive ou à l'arrosage. Lauréat de plusieurs prix internationaux, cet appareil commence doucement à s'implanter dans l'immobilier commercial et résidentiel.Pale Blue : pour en finir avec les piles jetablesOmniprésentes dans les smartphones et les ordinateurs portables, les batteries au lithium s'invitent désormais dans les appareils usuels, comme les télécommandes ou les jouets. Les accumulateurs de l'américain Pale Blue remplacent avantageusement les piles alcalines et les modèles rechargeables de type NiMH. Testés ici en version AA (1 500 mAh) et AAA (750 mAh), ils sont en effet 40 % plus légers que les piles classiques, supportent mieux les basses températures (jusqu'à -20 degrés) et offrent la même tension que les piles ordinaires (1,5 volt contre 1,2 volt pour les accus NiMH). En prime, ils se rechargent jusqu'à mille fois et en un peu moins de deux heures grâce à un simple adaptateur pour smartphone. Chaque module est de fait équipé d'une prise micro-USB et d'un système électronique qui limite le risque d'échauffement ou de forte décharge. Disons-le, nous aurions préféré une prise USB-C, compatible avec les chargeurs modernes, mais ces piles nous ont littéralement subjuguées par leur durabilité et leur simplicité d'utilisation. Lomi : un composteur de cuisine connectéIl se passe des choses étranges à l'intérieur de cet appareil, qui relèvent de la sorcellerie. Jetez-y vos déchets alimentaires quotidiens, mettez-le en marche et revenez quelques heures plus tard avec la promesse d'un conteneur rempli de terreau pour nourrir vos plantes. Ce résultat s'obtient en utilisant une combinaison de chaleur, d'abrasion, d'oxygène et de "bactéries utiles". Seul inconvénient : il faut laisser l'appareil en marche toute la nuit, mais l'entreprise consacre beaucoup d'efforts à détailler son empreinte carbone et nous assure qu'elle est inférieure à celle des mêmes déchets mis en décharge. Reste une certitude : le compostage est le moyen le plus direct d'influer sur le changement climatique, plus encore que le recyclage du plastique.