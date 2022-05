En combinant nettoyage, luminothérapie, cryothérapie, thérapies par percussion et micro-courants, le TheraFace Pro de Therabody entend réinventer les codes du soin facial à domicile. Trends/Tendances a testé cet outil à la frontière entre santé, technologie et beauté. Un produit qui ne s'adresse pas qu'aux femmes.

Inspirée par les protocoles de médecine esthétique, une toute nouvelle génération d'outils high-tech, à utilisation simplifiée et sécurisée, fait son apparition à la maison. C'est le cas du TheraFace Pro. Créé par Therabody, marque californienne plébiscitée par les sportifs de haut niveau, ce pistolet design associe thérapie par percussion, microcourant, nettoyage de précision, luminothérapie et thermothérapie. Le tout, depuis les différents embouts interchangeables qui se fixent au sommet de l'appareil.

...

Inspirée par les protocoles de médecine esthétique, une toute nouvelle génération d'outils high-tech, à utilisation simplifiée et sécurisée, fait son apparition à la maison. C'est le cas du TheraFace Pro. Créé par Therabody, marque californienne plébiscitée par les sportifs de haut niveau, ce pistolet design associe thérapie par percussion, microcourant, nettoyage de précision, luminothérapie et thermothérapie. Le tout, depuis les différents embouts interchangeables qui se fixent au sommet de l'appareil. Que fait le TheraFace Pro ?Au coeur du processus : la technologie exclusive de thérapie par percussion, utilisée dans le célèbre pistolet de massage Theragun de la marque, mais optimisée pour le visage. "Avec le TheraFace Pro, nous ne voulions pas créer un appareil de beauté qui fonctionne principalement à la surface de la peau, mais un appareil innovant, explique Nadège Louvet, représentante de Therabody à Londres. Nous avons introduit une toute nouvelle catégorie sur le marché, la santé du visage, qui cible bien plus que la couche superficielle de la peau. Il permet de prendre soin des couches plus profondes, et de la quarantaine de muscles du visage, qui sont souvent négligés".Créé en collaboration avec des dermatologues, des médecins et des experts de la santé de la peau, l'engin a été conçu pour masser, venir à bout des rides et de l'acné, améliorer l'éclat et la tonicité de la peau, et vante de nombreux bienfaits comme la réduction des tensions, la relaxation des muscles faciaux, et un niveau plus profond de soins pour le visage. Mais dans la pratique, que vaut-il ?Des routines simples, adaptées à chacunPlutôt rétif au début, j'essaie le pistolet, fonction par fonction... Après un nettoyage en profondeur (2 minutes) avec la tête de brosse en silicone et un peu de mousse, j'essaie d'abord la tête plate "d'usage général", qui promet de détendre mon visage. Je passe le pistolet sur mes pommettes, ma mâchoire et mon front, en me concentrant sur la zone de tension entre mes sourcils, où une ligne de froncement se développe. Lorsque je passe au cône pointu qui permet un "traitement plus précis" du contour des yeux, je sens une différence. Cinq minutes libèrent une tension dans ma mâchoire que je ne soupçonnais même pas. J'entame ensuite le traitement par la lumière. "La lumière LED rouge permet de réduire les rides, les ridules et les cicatrices d'acné légères, explique Nadège Louvet. La lumière rouge avec infrarouge accentue ces bienfaits, et ajoute un effet de thérapie par le chaud qui va plus profondément dans les muscles pour réduire temporairement la douleur et l'inconfort. Et la lumière LED bleue peut être décrite comme une luminothérapie désinfectante pour le visage - elle aide à traiter l'acné et les éruptions légères à modérées". Un peu sceptique, j'opte pour une routine en alternant LED bleue le matin, et LED rouge avec infrarouge le soir. Après l'avoir utilisé pendant dix minutes chaque jour pendant trois jours, une petite éruption sur ma mâchoire a disparu, et ma peau est étonnamment lisse.Après quelques jours, je tente le "micro-courant". L'accessoire se compose de deux pointes argentées en forme de boule. Je dois d'abord appliquer un gel conducteur sur mon visage, comme un masque. Ensuite, j'augmente le courant à un niveau moyennement élevé et je passe l'appareil sur mon visage en effectuant des balayages du bas vers le haut. Connu sous le nom de lifting non-chirurgical, cet outil utilise un courant électrique à basse tension pour stimuler la production de collagène et d'élastine dans votre peau. Il répare les tissus endommagés et aide les muscles faciaux à devenir plus fermes. J'alterne cette routine avec des anneaux chauds et froids pour réduire les poches du visage et améliorer l'éclat.