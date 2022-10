The New Vibe, une start-up bruxelloise, lance le 23 octobre prochain à 19h44 un nouveau concept de spectacle interactif en direct au départ d'une appli dédiée. Un quiz emballé dans un show immersif inédit.

Le dimanche, c'est Michel Drucker. Pourtant, le dimanche 23 octobre à 19h44, ce n'est pas lui qui occupera l'écran de votre smartphone ou de votre tablette. A la place, vous aurez droit, si vous vous êtes inscrit sur l'appli TNV, à un show immersif qui, au bout d'un questionnaire, permettra au gagnant de participer à une expérience. En l'occurrence, assister, avec la personne de son choix, au concert de Stromae au Madison Square Garden, point d'orgue d'un séjour offert à New York. Cette formule de quiz sera rééditée chaque dimanche à la même heure, avec d'autres récompenses à la clé. Derrière ce concept se trouvent la start-up The New Vibe et son fondateur Jean Collinet. C'est déjà lui qui était à la base de Lucky Way, un jeu en réalité augmentée avec une touche publicitaire originale. Mais au fait, pourquoi 19h44? "Nous avons regardé les courbes d'audience de programmes pertinents par rapport à notre coeur de cible, confie Jean Collinet. Soit les 18-35 ans, même si le jeu se veut tout public. La réponse était entre 19h40 et 20 h. Le show dure 15 minutes. Nous avons alors fixé 19h44 pour bien faire comprendre qu'il est fondamental d'être à l'heure. Nous avons voulu réaliser la fusion de trois éléments: un spectacle d'un nouveau genre, immersif et intense, de l'interactivité (l'utilisateur est acteur du jeu) et un rêve à accomplir en réel au bout du digital." Douze questions seront posées sur un thème qui se rapproche du cadeau ; celui qui y aura répondu correctement le plus rapidement se verra poser une 13e question qui ouvrira ou pas les portes de l'expérience offerte. The New Vibe repose sur un business model hybride qui n'est pas intuitif. Chaque émission est centrée sur un partenaire qui, soit fournit l'expérience, soit la sponsorise, soit veut y être associé. Selon les concepteurs, la publicité sera omniprésente mais invisible, à part quelques placements de produits ici ou là. "L'idée est de créer de la pub intégrée, poursuit Jean Collinet. Elle est discrète mais plus impactante vu l'attachement et l'engagement créés par le jeu. C'est évidemment l'une de nos sources de revenus. Le jeu est gratuit pour les utilisateurs mais nous avons ajouté une boutique. Elle a une double vocation: permettre d'acheter des accessoires et des atouts qui augmentent l'expérience de jeu mais sans faciliter la victoire, et de se procurer, à prix réduits, des expériences en lien avec le cadeau du jour. Par exemple, un autre concert de Stromae. La hauteur de la réduction va dépendre de la performance lors du jeu. Il est donc important de jouer jusqu'au bout même si on a une mauvaise réponse. Nous prendrons une commission sur ces achats." Pour lancer ce produit original, The New Vibe, qui compte huit jeunes employés, a récolté 1,5 million d'euros en octobre 2021 auprès d'investisseurs privés et non des moindres: Bernard Marchant (groupe Rossel), Pierre Lagrange (GLG Partners), Olivier Coune (Marcolini), Olivier Witmeur (Start Lab), etc. L'appli a été conçue par une société londonienne qui compte la BBC et CNN parmi ses clients et la production du direct du dimanche est assurée par La Belge Prod, un studio bruxellois.