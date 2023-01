Que ce soit à la maison, à la salle de sport ou à l'extérieur, de nouveaux accessoires de sport permettent d'améliorer vos séances d'entraînement en y injectant un meilleur suivi, des coaching sur mesure et encore plus d'interactivité. Nous avons testé 5 appareils qui vont révolutionner votre pratique sportive et feront de vous le sportif du futur !

Engo 2 Activelook: vos performances affichées en réalité augmentée

Engo 2 Activelook: vos performances affichées en réalité augmentéeSuivez vos performances en direct avec les smart lunettes Engo 2 dotées de la technologie Activelook, spécialisée dans la réalité augmentée. Que vous soyez amateurs de course à pied, de cyclisme ou de sports d'hiver, elles affichent en surimpression - en haut à droite pour ne pas gêner la vision - des données personnalisées telles que l'itinéraire à suivre, les dénivelés, la vitesse, la distance parcourue ou encore la fréquence cardiaque. Outre leur confort et leur incroyable légèreté, on apprécie beaucoup la compatibilité des Engo 2 avec un très large écosystème d'appareils connectés. Engo assure un fonctionnement avec des accessoires comme les Apple Watch, les compteurs et montres Garmin, les smartwatches Suunto ou même un simple smartphone Android ou iOS. Chaque accessoire compatible ouvrira un accès à des écrans personnalisés. Une technologie de détection de mouvement via un capteur placé au centre des lunettes, permet de faire défiler les différents écrans en passant sa main devant son visage. Un must.PlayPulse One : rouler en s'amusantAlors que de nombreuses marques de fitness gamifient leurs programmes avec des compétitions et des badges, le vélo d'entraînement du fabricant norvégien PlayPulse va encore plus loin en vous permettant de jouer à de véritables jeux vidéo. Doté d'un écran tactile Full-HD de 24 pouces, d'un haut-parleur intégré et d'une manette (avec poignée ergonomique, joystick à 8 boutons, capteurs de fréquence cardiaque intégrés), d'une carte graphique dédiée (2 Go VRAM) et d'un SSD de 64 Go, le PlayPulse One est une console de jeu déguisée en vélo d'appartement. Enfourchez le One et vous pourrez jouer avec des amis et des rivaux en ligne, tout en faisant de l'exercice HIIT. Vous pouvez faire avancer votre personnage grâce aux commandes intégrées au guidon ou faire la course en utilisant les capteurs de pédale haute précision du vélo. Vous n'êtes pas d'humeur à jouer aujourd'hui ? L'écran HD vous permet de regarder Netflix ou YouTube tout en pédalant, ou de sélectionner votre propre séance d'entraînement avec le catalogue PlayPulse Studio. Nordictrack Vault : votre salle de sport à domicileÀ première vue, le NordicTrack Vault ressemble à un monolithe tiré du célèbre film de Kubrick "l'Odyssée de l'espace". Mais il s'agit d'un miroir interactif intelligent de premier ordre connecté au catalogue d'entraînements iFit, le service de streaming utilisé par les salles de sport pour fournir des cours de fitness en direct et à la demande. Grâce à son écran tactile HD intégré de 32 pouces et à une technologie réfléchissante, le Vault vous permet de suivre les meilleures séances de fitness et de gym, de yoga, de Pilates, de sculpt and tone, de boot camp, de cross training, et bien plus encore... mais à domicile, tout en gardant un oeil sur votre forme, votre posture et vos mouvements. Il suffit de sélectionner sur l'écran d'accueil sa séance d'entraînement ou de rechercher des cours à la demande en fonction de l'intensité, de la durée, de la zone ciblée ou de l'équipement requis. Le coach à l'écran analyse et corrige vos mouvements en direct, vous guide et vous indique vos statistiques d'entraînement. Très astucieux : derrière ce miroir coulissant se cache un espace de rangement pour ranger vos haltères, kettlebells et autres bandes de résistance. Élégant, interactif et modulaire, c'est sans doute un des appareils de fitness tout-en-un le plus complet à l'heure actuelle.