Depuis 5 ans, la série de casques WH de Sony fait la pluie et le beau temps dans le segment audio haut de gamme. Ses atouts: une des meilleures technologies anti-bruit du marché, un excellent rendu sonore et des codecs haute résolution. Que vaut la dernière itération?

Sony propose un tout nouvel ensemble d'écouteurs antibruit : le WH-1000XM5. Et bien que le nom des produits Sony soit peu accrocheur en général, cette gamme de casques a toujours été une référence dans le secteur. Sony s'est battu pendant des années avec Bose, et plus récemment avec Apple, pour conquérir les travailleurs nomades, les grands voyageurs, les navetteurs, et tous ceux qui ne peuvent se passer de l'annulation du bruit. Alors que de plus en plus d'emplois évoluent vers un modèle de travail hybride, les casques antibruit sont devenus essentiels pour assurer la paix et la tranquillité au bureau réel et au bureau à domicile.Quoi de neuf sous le châssis ?Successeur du déjà excellent XM4, le Sony WH-1000XM5 propose des nouveautés a priori mineures par rapport à ce dernier, mais ce n'est qu'une impression. Pour la première fois depuis plusieurs années, Sony a entièrement revu le design de ses écouteurs. Les 1000XM5 sont totalement différents de leurs prédécesseurs. Moins massifs, plus épurés, ils rappellent le look & feel de certains concurrents comme les Noise Canceling Headphones 700 de Bose ou les AirPods Max d'Apple.Un son haute-fidélitéLe 1000XM5 est encore plus performant en matière d'ANC (huit microphones) et, toujours par rapport au XM4, la taille du haut-parleur a été réduite de 40 mm à 30 mm, sans aucune perte de qualité sonore ou de gamme de fréquences (jusqu'à 4 - 40 000 Hz) ; ceci est dû à un changement du matériau de la membrane. Le nouveau fleuron de Sony propose aussi du Bluetooth 5.2, ce qui signifie qu'il peut être connecté à deux appareils en même temps. Enfin, l'autonomie située entre 30 et 40 heures (avec la réduction de bruit activée) a été revue à la hausse. Ce qui s'avère très appréciable à l'usage, d'autant plus qu'un système de charge rapide spectaculaire est également de la partie.Est-ce qu'ils valent l'investissement ?De nos jours, on oublie souvent qu'un bon casque doit avant tout offrir un son de qualité. Avec un nouveau diaphragme, le XM5 monte en gamme de ce point de vue. Cette pièce maîtresse est constituée d'un dôme rigide en fibre de carbone qui permet d'obtenir une plus grande sensibilité dans les aigus et un son plus naturel. Cette nouvelle version permet de profiter d'un son propre compatible avec la musique haute résolution, offrant plus de détails et une qualité acoustique inégalée.Malgré leur conception réduite, ces écouteurs offrent toujours une excellente autonomie. Avec seulement trois minutes de charge, ils peuvent diffuser de la musique pendant au moins trois heures. Tests à l'appui, les WH-1000XM5 de Sony offrent effectivement une des meilleures suppression du bruit du marché. Il ne leur manque rien, comme la fonction Fast Pair pour un couplage instantané avec votre mobile, Google Assistant, Amazon Alexa ou Spotify Tap. Leurs principaux adversaires sont sans aucun doute les AirPods Max et les Beats Studio Wireless, tous deux produits par Apple. Sony reste le roi des casques de ce format dans le segment haut de gamme, en dehors, bien sûr, des segments destinés aux audiophiles et aux professionnels, qui jouent dans d'autres ligues avec des prix nettement plus imposants.