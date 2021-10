Sonos présente la Beam de deuxième génération, une petite barre de son conçue pour restituer un son immersif grâce à la technologie Dolby Atmos. Moins chère, compacte, est-ce que la Beam offre des performances fidèles à l'ADN de la marque ?

En 2018, le fabricant californien Sonos sortait la Beam. Petite, intelligente et étonnamment abordable, cette barre de son cinématique s'est rapidement glissée dans nos foyers en raflant plusieurs prix internationaux. À présent, Sonos dévoile son successeur. Une version retouchée qui prend en charge Dolby Atmos pour un son spatialisé.

La Beam de deuxième génération respecte la tradition Sonos en matière de design. Il s'agit toujours d'un rectangle arrondi, avec une grille en polycarbonate, un plastique plus facile d'entretien. Avec un processeur 40 % plus puissant que la version précédente, cette génération de Beam est plus polyvalente que l'originale. Sous le capot, on retrouve quatre haut-parleurs large bande, un tweeter central, trois radiateurs passifs et cinq amplis de classe D permettant une plus grande précision sonore. Ce qui a changé, c'est la façon dont ils sont contrôlés. Le nouveau processeur coordonne désormais la lecture sur cinq matrices au lieu de trois, les deux supplémentaires étant dédiées aux sons d'ambiance et de hauteur pour cette fameuse spatialisation qui donne des frissons.

Qu'est-ce que le Dolby Atmos ?

La Beam offre un traitement audio avancé qui localise, déplace et chronomètre avec précision des sons spécifiques dans toute la pièce pour une expérience immersive. Dans les faits, vous aurez l'impression que le son provient de divers endroits dans la pièce tandis qu'en réalité, ils ne proviennent que d'une source unique. Le son immersif est un excellent moyen de s'immerger dans le cinéma, mais vous aurez besoin de la bonne connectique pour en tirer le meilleur parti. Heureusement, la nouvelle génération de connecteur HDMI eARC signifie que la nouvelle Beam prend en charge la qualité audio supérieure de votre téléviseur. Il vous faudra cependant attendre avant de profiter de morceaux de musique 3D : Sonos indique que la prise en charge de Dolby Atmos Music est prévue plus tard dans l'année. Le constructeur prévoit également de prendre en charge le format audio sans perte Ultra HD d'Amazon Music, tout en faisant l'impasse sur le 360 Reality Audio de Sony.

Le test du son

Fidèle à la tradition de Sonos, la qualité sonore de la Beam est impressionnante surtout au niveau des fréquences moyennes et hautes tandis que les basses fréquences sont évidemment plus timides. Lorsque vous regardez un film d'action, les effets Atmos sont surprenants, mais les films offrant ce format sont encore rares. Toutefois, la Beam se débrouille très bien même pour les films 5.1 traditionnels. Par contre, ne vous attendez pas à des basses fréquences qui vous rentrent dans le corps parce que bien que la Beam soit calibrée adéquatement, ses basses ne sont pas aussi enveloppantes que celles d'un caisson de graves. Si vous comparez avec un "home cinéma" complet, c'est évident que l'effet est moins présent, mais c'est stupéfiant de voir qu'une seule barre de son peut offrir un tel rendement. Pour la musique, la Beam se débrouille plutôt bien pour un vaste éventail de chansons, mais parfois, c'est plus difficile et l'on sent que l'ordinateur de l'enceinte travaille très fort pour offrir un son optimal.

Une configuration ultra-intuitive

L'une des caractéristiques des derniers produits Sonos, c'est la grande simplicité de configuration, d'autant plus que si vous avez déjà un produit de la marque, vous aurez encore moins de soucis à configurer cette barre de son. Au moment opportun, lors de la configuration, vous déposez votre téléphone cellulaire sur un capteur NFC situé au-dessus de la barre de son afin d'y configurer votre réseau sans fil en une fraction de seconde ! La Beam est compatible avec Apple Airplay 2, Amazon Alexa et Google Home ainsi qu'une majorité des services de musique en continu.

Notre verdict

La restitution sonore de la Sonos Beam 2 fait la part belle à l'ampleur combinée à l'intelligibilité. Ce sont deux points essentiels pour se croire au cinéma à la maison. Dans un format plus compact, et positionnée à un tarif plus accessible que les barres de son traditionnelles, la Beam 2 remplace la section sonore, trop souvent anémique, de votre écran plat. À ce titre, elle a de forts arguments à faire valoir, sans oublier ses capacités à jouer aussi le rôle d'enceinte audio pour la musique du quotidien. Pour 499 euros, c'est un choix à considérer pour ceux qui désirent améliorer grandement les performances sonores de leur téléviseur.

Les + • Configuration simple • Qualité sonore exceptionnelle • Dolby Atmos surprenant • Branchement HDMI eARC

Les - • Basses un peu limitées

Rafal Naczyk

