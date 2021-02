Ouvrir la porte de chez soi comme on déverrouille sa voiture ? C'est un des nombreux atouts d'une serrure intelligente. Trends/Tendances a passé au crible deux modèles fiables, sécurisés et européens : Nuki et Tedee.

Encore peu utilisées dans nos contrées, plus de sept millions de serrures intelligentes ont été vendues dans le monde en 2019. Et ce n'est qu'un début, car ce marché en pleine croissance devrait gonfler de 18,5 % par an entre 2020 et 2027, selon les prévisions. Mais qu'est-ce qu'une serrure intelligente offre de plus qu'une clé traditionnelle ? Et surtout, qu'en est-il de sa fiabilité ? Le principe d'une serrure intelligente est simple : après l'avoir installée sur la porte, l'application dédiée sur smartphone permet de l'ouvrir sans contact ou à distance. Plus besoin de clé physique, donc. Comme la serrure est équipée d'une connexion wi-fi, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte de n'importe quel endroit dans le monde, à n'importe quel moment, via votre smartphone.Parmi les rares modèles commercialisés en Belgique, le fabricant autrichien Nuki propose un pack "Combo" à 269 euros. En deux mots : un petit boîtier, la Smart Lock 2.0, se fixe au-dessus de la serrure existante. Avec la clé d'origine logée dans le mécanisme, du côté intérieur de la porte. Le montage de la serrure est ultra-simple : inutile de percer ou de démonter quoi que ce soit. La seule condition est d'avoir un barillet 'double' acceptant de pouvoir tourner une clé d'un côté même s'il y en a une insérée de l'autre. Ensuite, tout se contrôle via un smartphone et une application, à faible distance (avec la norme Bluetooth 5, qui assure une portée jusqu'à 50 mètres) ou en déplacement avec le Nuki Bridge. Ce petit boîtier qui se connecte simplement à une prise électrique, permet de commander la Smart Lock à distance via le WiFi ou la 4G. Vous pouvez ainsi verrouiller ou déverrouiller votre porte via l'application, voir qui est entré et sorti de chez vous ou accorder des autorisations d'accès même lorsque vous êtes au travail, en route ou en déplacement.Ouverture automatique et sans contactDans la pratique : votre téléphone sert de GPS. Grâce au Bluetooth, vous pouvez programmer la Smart Lock pour qu'elle s'ouvre automatiquement, dès que vous êtes devant la porte. Pratique si vous rentrez les bras chargés de courses. Smartphone en main, il est même possible d'ouvrir la porte par la voix avec Google, Siri ou Amazon. Mais il faudra alors dicter votre code PIN, pour une question de sécurité. Pour les plus réfractaires, Nuki propose une petite télécommande, le Nuki Fob (39 euros), qui verrouille ou déverrouille votre porte d'une simple pression sur un bouton. Un accessoire qui s'avère très pratique si vous avez des enfants qui ne sont pas encore en âge d'avoir un smartphone. Ou si vous voulez accorder l'accès à d'autres personnes, comme votre aide-ménagère, sans nécessairement donner un double des clés. D'autant plus qu'un Fob s'active et se désactive à distance, via l'app de Nuki.À côté de la société autrichienne, le fabricant polonais Gerda innove avec le smart lock Tedee, fraîchement disponible en Belgique. Le pack Tedee complet (399€) se compose d'un cylindre spécial, de la serrure connectée et d'un bridge (pont de connexion entre la serrure et internet). Avant de l'utiliser, il faudra d'abord remplacer votre cylindre. Celui fourni par Tedee a plusieurs avantages : non seulement, il est ajustable (en effet, toutes les portes n'ont pas la même épaisseur), mais l'une de ses extrémités est un simple ergot qui viendra s'insérer plus tard dans la serrure proprement dite. Ensuite, il suffit d'installer l'application smartphone et suivre les instructions de configuration, assez classiques. Idem pour le bridge dont le but est de connecter votre serrure à internet, pour pouvoir la connecter à distance. L'opération ne prend pas plus de 30 minutes.Autorisations d'accès individuellesSimple, fiable et vraiment performante, Tedee offre trois niveaux d'accès : propriétaire, gestionnaire et visiteur (très pratique pour créer un accès temporaire, par exemple si vous voulez laisser entrer un entrepreneur de confiance ou votre livreur pour déposer un colis dans le couloir). Côté sécurité, Tedee promet "un cylindre breveté" fabriqué par le spécialiste de la sécurité britannique Gerda et "une clé de cryptage 256 bits" pour la connexion. Après 1 mois d'utilisation, la serrure n'a présenté aucun point faible. Vous allumez l'appli et vous êtes directement connecté, sans latence. Ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres fabricants. Autre point fort : son autonomie. Hyper endurante, la serrure Tedee ne perd que 5 % d'autonomie toutes les deux semaines. Ce qui signifie qu'elle ne nécessite une charge complète qu'une fois tous les six à neuf mois. Cerise sur le gâteau : il est possible de configurer des verrouillages/déverrouillages automatiques, basés sur vos routines quotidiennes, vos heures de livraison, etc. Elle peut même être commandée par la voix, à partir des plus grands assistants vocaux. Pratique pour faire un jogging léger, sans devoir emporter votre trousseau de clés. Alors, êtes-vous prêt à dire adieu à votre bonne vieille clé ?Rafal Naczyk