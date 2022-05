Les projecteurs "portables" sont souvent tout sauf portables... C'est pourquoi nous sommes intrigués par ce que le Samsung Freestyle a à offrir. Dévoilé au CES, ce petit appareil est non seulement capable de produire des vidéos en Full HD jusqu'à 100 pouces, mais il fonctionne également comme un haut-parleur intelligent et un dispositif d'éclairage ambiant. Que vaut-il à l'usage ? Nous l'avons testé.

Samsung a fait le buzz lors du dernier CES avec The Freestyle, un petit vidéoprojecteur bon à tout faire. Il pèse 830 g et dispose d'un support polyvalent qui permet à l'appareil de pivoter jusqu'à 180 degrés, transformant les murs, les tables et même les plafonds en écran. En tant que mini-projecteur DLP, le Freestyle peut projeter des images haute définition 1080p de 30 à 100 pouces de diagonale (2,54 m) presque n'importe où avec une installation minimale. La source de lumière est une lampe LED de 20 000 heures avec une luminosité nominale de 550 nits. Le Freestyle, c'est également une enceinte à 360°, qui peut s'utiliser seule. Équipé d'un double subwoofer passif pour des basses claires et sans distorsion, son rayonnement sonore est très immersif pour un si petit appareil.Un autofocus "automatique"Le Freestyle comprend également des fonctions de distorsion trapézoïdale et de mise à niveau automatiques complètes, de sorte que l'image s'ajuste dynamiquement à la surface et à l'angle dont vous avez besoin. L'image, quant à elle, est réellement qualitative pour un si petit objet. Poussé jusqu'à une diagonale de 100 pouces, on bénéficie d'un full HD avec un bon piqué, des couleurs vives. Plus efficace dans la pénombre totale, sa compatibilité avec le format HDR apporte un vrai plus en termes de contrastes. Derniers raffinements notables : vous pouvez le contrôler à la voix grâce aux assistants intégrés (Samsung Bixby et Amazon Alexa) et très facilement répliquer l'image de votre télé Samsung ou de votre smartphone.Intuitif et facile à transporterConçu pour fonctionner sur secteur ou sur batterie, ce projecteur se range facilement dans une petite mallette étanche et peut être commandé directement depuis un téléphone portable Android ou iOS. Il est également livré avec sa propre télécommande et est à la fois polyvalent et flexible. Avec son support, le Freestyle ne mesure que 18 cm de long et pèse moins d'un kilo, ce qui le rend facile à transporter. Connectez-le à une batterie externe compatible et vous pourrez emporter le projecteur avec vous n'importe où. L'installation est simple. J'ai choisi d'utiliser mon téléphone portable et, en quelques minutes, j'avais Netflix en streaming sur un mur. La télécommande est dotée d'un accès au logiciel Samsung TV intégré, ce qui vous permet d'accéder facilement aux fonctions de Samsung Smart TV, similaires à celles disponibles sur les Smart TV de Samsung.