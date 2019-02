Samsung dévoile ses nouveaux S10: les prix grimpent jusqu'à 1.599 euros

Trois modèles, tous qualifiés de haut de gamme, ont été dévoilés: le S10e, le S10 et le S10+. Tous présentent un écran maximisé, sans bandes noires sur le haut ou sur le bas et avec un trou pour l'appareil photo à la place de l'encoche que l'on retrouvait sur la plupart des modèles de smartphones récents. Le S10+ y ajoute un second capteur à l'avant, totalisant de la sorte cinq lentilles.

L'appareil photo se veut de qualité professionnelle, avec un objectif ultra-grand-angle et la possibilité d'enregistrer des vidéos de façon très stable, peu importent les conditions. "Plus besoin de Go Pro", se vante Samsung.

L'écran intègre en outre un capteur d'empreinte digitale 3D ultrasonique sur les S10 et S10+, garantissant, selon Samsung, la possibilité de déverrouiller son téléphone dans des conditions humides, chaudes ou froides. Cela fonctionne même si les doigts ou l'écran sont mouillés, affirme le géant de l'électronique.

Les trois smartphones permettent de charger sans fil les appareils certifiés Qi. Il peuvent aussi se recharger tout en en faisant de même pour un second appareil simultanément, à condition d'être connectés à un chargeur ordinaire.

La mémoire ROM est de minimum 128 GB et peut aller jusqu'à 1TB sur le S10+. Elle peut encore être étendue avec 512 GB maximum de mémoire externe via une carte MicroSD.

Les téléphones résistent à l'eau et à la poussière et disposent de la prise jack pour les écouteurs. Ils sont aussi équipés de Bixby, l'assistant virtuel de Samsung. Si une version bêta comprend et parle déjà le français depuis plusieurs mois, elle n'a pas encore été intégrée à ces appareils. Il faudra donc encore attendre un peu pour s'adresser à lui dans la langue de Molière.

Les S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e seront commercialisés à partir du 8 mars 2019, aux prix de base respectifs de 899, 999 et 749 euros. Ces montants peuvent grimper jusqu'à 1.149 voire 1.599 euros selon les modèles et leurs mémoires vive (RAM) et morte (ROM).

Samsung a aussi présenté les Galaxy Buds, de nouvelles oreillettes sans fil, ainsi que deux montres.

"Ces appareils sont le pic de dix ans d'innovation. Mais nous ne regardons pas que vers le passé. Notre regard se pose aussi en direction des dix prochaines années d'innovation qui rendront la vie plus facile", dit-on chez le géant de l'électronique. Cela commencera par le smartphone à écran pliable, dont la présentation officielle devrait avoir lieu au cours du printemps et la commercialisation au 3e trimestre de cette année.