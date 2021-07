Pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'un casque audio, les écouteurs "vraiment sans fil", ou "True-Wireless", représentent désormais le meilleur rapport qualité/encombrement. Mais tous ne se valent pas. Voici notre sélection pour la meilleure bande-son de l'été, adaptable à tous les budgets.

Ces dernières semaines, plusieurs marques audiophiles ont lancé des oreillettes "True Wireless". Cambridge Audio, KEF, Grado et Devialet sont parmi celles qui rejoignent Bang & Olufsen pour tenter de prendre une part du gâteau des Airpods Pro d'Apple.

Pourquoi ? Parce que le marché des écouteurs, qui pèse 25 milliards de dollars, devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2027. Plus nomades, plus confortables et souvent moins coûteux que les casques, ce sont les compagnons de voyage idéaux pour l'été. La suppression active du bruit et l'autonomie restent les caractéristiques les plus recherchées. Mais l'essentiel est ailleurs : dans la perfection du son.Bowers & Wilkins PI7 : maîtres de l'audio haute résolutionPour sa première incursion sur le marché des oreillettes True Wireless, la célèbre marque britannique frappe fort. Les PI7 de Bowers & Wilkins offrent un son exceptionnel : vous entendrez la musique exactement comme elle a été conçue par l'artiste. La clarté du son offerte par les PI7 est la meilleure de sa catégorie en termes de détails et de neutralité. Les graves sont profonds mais raffinés, les médiums clairs et ouverts, et les aigus d'une justesse irréprochable... Compatibles 48 kHz/24 bits (Hi‑Res Audio), les PI7 sont des écouteurs résolument audiophiles, taillés pour l'audio hi-fi haute résolution. Sous le capot, chaque écouteur est équipé d'un dispositif à deux haut-parleurs : une armature équilibrée pour des aigus extrêmement détaillés, les médiums et les basses étant gérées par un haut-parleur dynamique de 9,2 mm. Gros avantage : chaque haut-parleur dispose de son propre amplificateur. La réduction de bruit active des écouteurs Bowers & Wilkins PI7 (APT‑X HD/APT‑X Adaptive) est une technologie exclusive développée par la marque. Basée sur six micros, trois pour chaque oreillette, dont un dédié à la voix et un autre au bruit extérieurs, elle offre des performances supérieures en termes de clarté et d'atténuation sonore. Autre nouveauté proposée par les B&W PI7, et on peut d'ailleurs parler de première mondiale : ce sont les premiers écouteurs dont l'étui de recharge se transforme en émetteur-récepteur Bluetooth. Autrement dit, partout où il est possible de raccorder un casque filaire via Jack‑3,5 mm, il est possible d'en faire de même avec les B&W PI7 via le boîtier de recharge. Ce qui s'avère très pratique dans l'avion. Autre atout : la fonction Bluetooth multipoint est de mise, permettant de switcher d'une source sonore à une autre (deux maximum) sans devoir répéter l'appairage à chaque fois. La finition est superbe, avec des accents d'or brossé sur le pavé de commande tactile, ce qui leur donne un aspect très haut de gamme. Superbes, à tous les niveaux.Prix : 399 euros.Sony WF-1000XM4 : pour un black-out completC'est une belle réussite pour Sony qui présente encore une fois une excellente paire d'écouteurs True Wireless. La marque a corrigé un à un les quelques défauts du précédent modèle, à l'exception de l'absence de connexion Bluetooth multipoint. Spécialement développé par Sony, le nouveau processeur intégré V1 du WF-1000XM4 profite de performances d'annulation de bruit ultra-puissantes. Tests à l'appui, c'est la meilleure du marché. Le WF-1000XM4 est également doté de microphones à doubles capteurs de bruit (un à action directe et un autre à action indirecte). Grâce à ces microphones, le bruit ambiant est capté, analysé, avant d'être éliminé. Les 1000XM4 sont tout simplement excellents à tous les niveaux, qu'il s'agisse du son, désormais haute définition (chose rare pour des écouteurs), de la réduction du bruit active, des nombreuses fonctions avancées ou du design. On notera tout de même que l'ergonomie des WF-1000XM4 peut ne pas convenir à tout le monde (notamment aux petites oreilles). Mais si vous recherchez des écouteurs Bluetooth à la sonorité exceptionnelle, avec un système de réduction du bruit très performant et une autonomie au-dessus de la concurrence (8h + 16 dans le boîtier), les Sony cochent toutes ces cases. Avec un extra fort appréciable : la possibilité d'écoute au format 360 Reality Audio, l'équivalent du son spatial chez Apple. Enfin, un détail qui fait toute la différence : le packaging engagé de Sony, conçu à partir de matériaux recyclés et de plantes biodégradables (bambou et sucre de canne). Si tout le monde pouvait faire pareil... On applaudit des deux mains !Prix : 279 euros.Huawei FreeBuds 4 : légers et astucieuxHuawei cajole nos oreilles avec ses FreeBuds 4. Des écouteurs sans fil haut de gamme qui profitent de la nouvelle technologie de réduction de bruit active (ANC 2.0). Celle-ci améliore l'annulation du bruit au niveau matériel et logiciel. Dotés d'un design assez universel, ces écouteurs détectent la forme de l'oreille de l'utilisateur et déterminent la configuration sonore optimale. Avec une restitution sonore étonnante compte tenu de leur format, elles sont un idéal de confort sans fil. Les FreeBuds 4 sont également dotés d'un haut-parleur dynamique de 14,3 mm pour des sons graves de qualité supérieure. Surtout, ils s'accompagnent d'une petite boîte magique qui les recharge et leur garantit une autonomie totale supérieure à 20 heures. Coup de coeur pour le contrôle du volume, qui consiste à faire glisser le doigt vers le haut ou le bas pour modifier le volume. Simple, mais tellement confortable.Prix : 149 euros.Sennheiser CX True Wireless : grand son, petit prixCes nouveaux écouteurs Sennheiser sont résistants aux éclaboussures (IPX4). En plus des codecs audio SBC et AAC, ils prennent également en charge le streaming aptX pour les appareils compatibles. Avec leur transducteur TrueResponse, ces écouteurs produisent un son doux et agréable avec des médiums très naturels et une scène sonore assez large. Doté de 9 heures d'autonomie, extensible à 27 h grâce au boîtier de charge, ce modèle ne propose pas les options premium des excellents Momentum True Wireless 2, mais dispose d'une base technique commune. Si les CX True Wireless n'offrent pas la réduction de bruit active, un mode transparence ou encore la recharge sans fil, ils répondent présents là où ça compte : la qualité audio qui est excellente, une bonne autonomie et des performances satisfaisantes en mode mains-libres. Bref, voici des écouteurs avec des performances haut de gamme, à un prix accessible. Prix : 129 euros.Oppo Enco Air : confort, clarté et enduranceConçus pour apporter confort et légèreté, ces écouteurs, équipés chacun d'un haut-parleur dynamique de 12 mm en composite de titane, proposent un son riche et puissant. Inspiré par la beauté de la nature, leur design a été testé sur plus de 400 formes auriculaires. Ajoutez à cela une fonctionnalité de suppression de bruit, des commandes tactiles et une recharge hyper-rapide. Dix minutes de charge à peine vous procurent huit heures d'écoute. Leur sonorité maîtrisée et claire conviendra à tous les styles de musique. Un mode "jeu" leur permet aussi de minimiser les latences sonores pour que le joueur ait une plus grande réactivité sur son smartphone. Cerise sur le gâteau : une connectique Bluetooth 5.2 et un poids plume (2 x 4 g).Prix : 79 euros.Rafal Naczyk