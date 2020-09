En cette rentrée 2020, de nombreux constructeurs de smartphones cassent les prix. Il est désormais possible de profiter d'une fiche technique premium sur un smartphone "pas cher". Trends/Tendances a sélectionné les meilleurs smartphones pour ce mois de septembre 2020.

Xiaomi Redmi Note Pro 9 : le meilleur rapport qualité/prix du moment

Xiaomi Redmi Note Pro 9 : le meilleur rapport qualité/prix du momentAprès la course aux smartphones premium, les constructeurs visent désormais les segments d'entrée et de milieu de gamme. Sur ce registre, Xiaomi fait fort. Très très fort, même, avec Redmi, sa filial à bas coût. Bien mieux équipé que la version classique, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro se démarque de la concurrence grâce à son excellente autonomie, son design moderne et l'efficacité de sa partie photo. Le Redmi Note 9 Pro brille par la présence d'un appareil photo de 64 mégapixels, ce qui est rare pour un appareil dans cette gamme de prix, et une batterie surpuissante (5020 mAh) qui se recharge à 57 % en 30 minutes. Élégant et agile, il propose un écran de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Épaulé par 6 Go ou 8 Go de RAM, les performances du processeur SnapdragonTM 720G sont suffisantes pour la plupart des jeux 3D, des outils d'édition et des suites bureautiques. Bref, un luxe très bon marché (269 euros).Samsung Galaxy S20 Ultra : des performances de titan Le Samsung Galaxy S20 Ultra coche de nombreuses cases avec son excellent écran 120 Hz, ses performances de titan, son interface bien pensée et son arsenal photo de compétition. Mais pour profiter de tous ses éléments, il faut en payer le prix. Lancé à 1309 euros, le Galaxy Note 20 Ultra reprend les modules photo du S20 Ultra (108 Mpx, zoom x100, enregistrement vidéo 8K), introduit de nouvelles fonctionnalités logicielles et s'accompagne d'un S Pen amélioré. Reparti à l'assaut des professionnels, Samsung offre ici un appareil très haut-de-gamme avant tout dédié à la productivité : prise de notes manuscrites grâce au S Pen (stylet), réalisation et montage de vidéos, enregistrements... avec une nouveauté : la possibilité de synchroniser, enfin, les notes automatiquement avec d'autres appareils, notamment un PC. Pratique, le Note permet d'écrire et d'effectuer en même temps un enregistrement audio. La saisie d'un mot-clef suffit à retrouver le bon extrait. À l'usage, on apprécie aussi son écran Dynamic Amoled (compatible HDR10+) et la vitesse de rafraîchissement des images qui peut s'élever à 120 Hz. Reste que, malgré sa batterie de 5000 mAh, le Samsung Galaxy S20 Ultra affiche une autonomie trop juste par rapport à la concurrence et son form factor n'est pas des plus agréables à prendre en main. Difficile toutefois de passer à côté de cette fiche technique quasiment irréprochable et de l'expérience immersive qui en découle.OnePlus Nord : l'expérience premium "abordable"Si OnePlus ne souhaite pas parler de retour aux sources, mais plutôt d'évolution logique de sa gamme, force est de constater que son Nord rappelle largement ses débuts. Son premier smartphone, le One, était disponible sur invitations tout comme le Nord, proposé en quantités limitées à partir de 399 euros. Le smartphone, positionné en milieu de gamme, ne conserve pas le Snapdragon 865 de la série 8, qu'il troque contre un Snapdragon 765G néanmoins compatible avec le réseau 5G. La puce est adossée à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon les versions, et à 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.1. S'il reste imposant, le OnePlus Nord est un peu plus compact que les 8 et 8 Pro, et inclut un écran de 6,44 pouces. Cette dalle Amoled au taux de rafraîchissement de 90 Hz affiche 2 400 x 1 080 pixels (ratio 20:9). On apprécie beaucoup son design premium, sa charge rapide et l'excellente interface OxygenOS de OnePlus - très fluide et personnalisable de bout en bout. Si vous lorgnez l'iPhone SE mais que vous ne voulez pas quitter l'OS de Google, le OnePlus Nord a ce qu'il faut pour vous convaincre. Motorola Edge : le plus beau smartphone de 2020Gonflée à bloc depuis son rachat par Lenovo en 2014, Motorola revient sur le marché du haut de gamme avec ses Motorola Edge et Edge Plus. Deux propositions pour le géant américain avec un dénominateur commun : un grand écran ultra-incurvé, une configuration technique musclée et une partie photo prometteuse. Commercialisé à 599 euros, le Motorola Edge embarque un processeur Snapdragon 765, une batterie de 4500 mAh (au lieu de 5000 mAh sur la version Plus) et un module photo principal de 64 mégapixels. En plus d'être beau, vraiment beau, l'appareil regorge de trouvailles pratiques. La bonne idée de Motorola est de rendre "tactiles" les bords incurvés de son appareil. Pour faire simple, avec votre pouce ou votre index, vous pouvez effectuer des glissements vers le haut ou vers le bas pour, par exemple, afficher le centre de notifications ou la vue multitâche. Malgré sa taille (6,7 pouces), l'écran de la série Edge tient confortablement dans une main et permet de profiter d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui rend les animations plus fluides et l'expérience en jeu plus immersive. Motorola signe ici un véritable retour en grâce. Compatibles 5G, les Edge présentent une fiche technique à la pointe de la technologie et peuvent donc tranquillement rivaliser avec les Samsung Galaxy S20, les iPhone 11 et les OnePlus 8. Seul un chargeur plus rapide n'aurait pas été du luxe. Oppo A91 : le bon plan de la rentréeUn design soigné, un excellent écran 90 Hz (très bon pour le gaming), des performances très solides, une autonomie de haute volée, une charge rapide à 20W... l'Oppo A91 est un appareil convaincant équipé d'un grand écran bord à bord de 6,4 pouces et d'une confortable batterie de 4025 mAh. Cette version dispose également de 128 Go de stockage et de quatre capteurs pour la photo. Avec sa fonction de stabilisation d'image électronique et son gyroscope interne, l'A91 permet de prendre des photos et de tourner des vidéos de qualité, même dans les conditions les plus remuantes. Il ravira les utilisateurs à la recherche d'un smartphone endurant, qui peut tenir jusqu'à deux jours en utilisation mixte. Tout comme ceux recherchant un smartphone capable de faire de belles photos en plein jour pour prix accessible. Commercialisé à 299 euros avec des écouteurs W31 (gratuits) d'excellente facture, l'Oppo A91 a tout ce qu'il faut pour s'imposer sur le marché de l'entrée de gamme et rivaliser avec les Redmi Note de Xiaomi. Seule ombre au tableau, une puce assez moyenne qui perd parfois en fluidité. Rafal Naczyk