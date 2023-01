Comme chaque année, le Consumer Electronic Show (CES) a ouvert ses portes du 5 au 8 janvier à Las Vegas pour présenter les innovations du monde de la tech. Véhicules électriques, santé connectée, réalité virtuelle... Voici les 5 tendances qu'il fallait suivre cette année.

Withings U-Scan : un capteur connecté pour analyser votre urine

Withings U-Scan : un capteur connecté pour analyser votre urineLa santé connectée est présente en force au CES 2023. Connue pour ses montres et ses balances connectées, l'entreprise française Withings interpelle. Avec U-Scan, elle propose un dispositif capable d'analyser l'urine de son utilisateur directement à domicile. "En moyenne, nous urinons sept fois par jour, mais nous n'effectuons un test urinaire qu'une fois par an, détaille Morgane Descat, la directrice du marketing produit chez Withings. Alors que l'urine est une mine d'or d'information de santé sous-estimée." Placé dans la cuvette des toilettes, l'appareil se compose de deux parties : un lecteur, qui récupère l'urine, et un système de cartouche qui l'analyse. Dans un premier temps, deux types de cartouches seront commercialisés. La première sera consacrée à l'analyse de l'alimentation et déterminera l'impact des apports nutritionnels et hydriques sur le métabolisme. La seconde sera destinée à l'analyse des cycles menstruels, en se basant sur la détection hormonale. En fonction des résultats, l'application Withings donnera des conseils, tels que des recettes ou des activités, afin d'atteindre les objectifs fixés par l'utilisateur. De quoi révolutionner vos passages aux toilettes.Snapdragon Satellite : des messages par satellite depuis son smartphonePeu démocratisées jusqu'à présent, les communications par satellite devraient enfin faire leur percée sur les smartphones Android cette année. Car après Apple, qui propose un système d'appels d'urgence par satellite sur ses iPhone 14, le géant américain Qualcomm vient de dévoiler son service Snapdragon Satellite. Avec une approche toutefois très différente : là où Apple mise sur la connexion par satellite uniquement pour les appels d'urgence (vers les services de secours), Qualcomm propose l'usage de cette technologie pour l'envoi de messages traditionnels, dans les deux sens, via WhatsApp, Messenger, les applications de running, etc. Et ce, pour n'importe quel "moment de la vie", mais avec quelques limites techniques : la connexion par satellite ne sert qu'à envoyer des messages écrits, pas de photos ou de vidéo ni d'appels audio. La solution est autorisée, au niveau matériel, par la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui va équiper la majorité des smartphones haut de gamme cette année, mais aussi un éventail de produits connectés comme des tablettes, des montres, et même des voitures. De quoi fluidifier les échanges, sans se soucier de l'accès au réseau 4G.BMW iVisionDEE : la voiture qui change de couleurAprès la voiture dont la peinture absorbe la lumière et la voiture qui change de teintes en noir et blanc, BMW vient de dévoiler une berline futuriste capable de changer de teintes sur un nuancier de 32 couleurs. Son nom : la iVisionDee - Dee pour "Digital Emotional Experience". Contrairement à la "BMW iX Flow" présentée au CES 2022, ce nouveau concept car est non seulement capable de changer de teintes au gré de ses envies, mais aussi d'afficher de nombreuses informations sur l'ensemble de sa surface. Cette variation chromatique est rendue possible grâce à un film, le "e-Paper", développé par la société E Ink. Un programme d'animations permet de changer de couleur depuis le tableau de bord du véhicule. La voiture devenant un véritable hub connecté, BMW envisage aussi la possibilité de projeter des images en réalité augmentée, voire de transformer l'ensemble du pare-brise en un écran. Des technologies censées permettre de mélanger "les mondes réel et virtuel", selon le patron du groupe, Oliver Zipse. Si, pour le moment, il ne s'agit que d'un prototype, une partie de cette innovation sera transposée dans les modèles de la "Neue Klasse" d'ici à peine deux ans. Des informations comme la vitesse et la direction pourront alors être projetées sur toute la largeur du pare-brise, promet le constructeur allemand.LG Signature M3 : la TV qui se passe définitivement de câblesFini les câbles enroulés derrière le téléviseur. Après avoir présenté les premiers écrans flexibles au monde, le coréen LG dévoile le premier téléviseur OLED 97 pouces avec une connectique sans fil. Ce modèle aux dimensions XXL n'a plus de connectique au dos. Tout se trouve dans un boîtier externe, baptisé "Zero Connect", qui transmet le signal au téléviseur sans aucune perte ni décalage, et cela même avec les signaux HDMI 2.1 4K 120 Hz. LG a mis au point un algorithme qui identifie instantanément le meilleur chemin de transmission dans l'espace. Par exemple, il peut reconnaître les changements dans l'environnement immédiat -- comme les personnes ou les animaux qui se déplacent dans la pièce -- et changer de chemin en conséquence. L'algorithme contribue également à minimiser les erreurs et les interruptions de transmission. Reste un simple câble d'alimentation pour faire fonctionner la dalle. À noter qu'un autre constructeur, la société Displace, a présenté un prototype de télévision OLED totalement sans fil. Alimentée par une batterie capable d'offrir une autonomie de 6 mois de visionnage, sa production ne sera toutefois limitée qu'à 100 exemplaires.Razer Leviathan V2 Pro : la barre de son qui suit vos mouvementsMarque adulée par les joueurs vidéo, Razer vient de dévoiler une nouvelle barre de son dédiée au gaming qui pourrait remplacer votre système surround traditionnel. Grâce à un système de formation de faisceau, la Leviathan V2 Pro utilise le suivi de la tête pour vous offrir un son 3D et THX Spatial Audio à tout moment, ce qui permet de pousser l'immersion encore plus loin que sur les barres de son classiques. Son arme secrète : un capteur infrarouge qui détecte la position de l'utilisateur et adapte le rendu sonore pour offrir la meilleure expérience possible, quelle que soit la position. La barre modifie ainsi, en temps réel, la directivité du son. De plus, la Leviathan V2 Pro embarque une technologie de suivi des mouvements de la tête, comme celle que l'on peut retrouver sur certains casques ou écouteurs. Très compacte, cette barre de son se place devant l'écran de votre PC. L'objectif est de gagner de l'espace, d'éviter les installations filaires gênantes et, surtout, d'éviter le coût d'un système de haut-parleurs multi-appareils. La connectivité est simple : une seule connexion USB, une prise casque de 3,5 mm, ainsi que le Bluetooth 5.2. Le reste des spécifications comprend 5 haut-parleurs pleine gamme de 2 pouces et un haut-parleur d'extrêmes graves de 5 pouces intégré. Elle est également équipée de la technologie Chroma RGB de Razer, qui permet de colorer votre espace à votre guise, grâce à un halo de lumière capable de projeter 16,8 millions de couleurs différentes.