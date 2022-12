Légers, performants et confortables, les écouteurs sans fil séduisent tous ceux qui veulent profiter de leur musique dans un environnement bruyant. Voici les derniers modèles en date, à placer au pied du sapin.

La suppression active du bruit (ou ANC) est l'une des fonctionnalités audio les plus révolutionnaires de ce siècle. Initiée par Bose, c'est une technologie qui a conquis la plupart des usagers. Mais comment fait-on ? Croyez-le ou non, cette technologie existe depuis les années 1970 et a été mise en oeuvre pour la première fois dans des casques destinés aux pilotes d'avion. L'ANC fait appel à de minuscules microphones qui "capturent" le bruit environnant et créent une image miroir, en comprimant le son extérieur au travers d'une nappe de bruit blanc. Le bruit extérieur et l'image miroir ainsi générée s'annulent mutuellement. Le résultat ? Un silence presque absolu qui vous permet d'écouter votre musique en toute tranquillité.

L'annulation du bruit fonctionne mieux lorsque le son extérieur est régulier. Ainsi, les bruits d'avion ou de train peuvent facilement être réduits au silence ; les bruits plus irréguliers tels que la circulation urbaine, le vent ou les conversations ont tendance à être traités de manière moins convaincante. Selon les modèles et les constructeurs, vous obtiendrez généralement une percée de ces sons, bien que leur niveau soit atténué. Avec chaque nouvelle génération de casques, les effets s'améliorent avec un traitement interne de plus en plus performant et l'utilisation de micros plus nombreux et mieux placés.Bose QuietComfort Earbuds II : la meilleure suppression de bruitPionnier de la réduction de bruit active, Bose sort une nouvelle itération de ses earbuds. On retrouve tout le savoir-faire de la marque et la maîtrise démontrée sur les casques QuietComfort 35 II et Headphone 700. Les QuietComfort Earbuds II offrent une isolation efficace - supérieure même à ce que Sony et Apple proposent sur leurs derniers écouteurs. Mettez-les dans vos oreilles et ces écouteurs émettent un son rapide. En moins d'une demi-seconde, des algorithmes mesurent la réponse et adaptent le profil audio et l'ANC à vos besoins. Il n'y a aucun signe de pression dans l'oreille, juste un effacement presque naturel de tous les sons externes. Les QuietComfort Earbuds II se dénotent aussi par un rendu audio très fidèle, y compris lorsque l'on se décide à pousser le volume. Si vous souhaitez bannir complètement les sons ambiants pour écouter vos morceaux préférés, ces écouteurs sont faits pour vous. Prix : 299 eurosSamsung Galaxy Buds2 Pro : pour un son HD et une belle immersionMignons avec leur design en forme de petits galets, ces nouveaux Galaxy Bud2 Pro troquent le costume clinquant de leurs prédécesseurs pour des habits beaucoup plus traditionnels. Avec leur finition lavande, blanc et noir anthracite, leur encombrement a également été réduit de 15%. C'est d'abord le terrain du son qu'ils veulent marquer de leur empreinte. High Res Audio (soit avec une compression de 24 bits Lossless, contre 16 bits pour les écouteurs plus classiques), ils sont également compatibles Dolby Atmos. À l'écoute, cela s'entend évidemment, mais uniquement avec les fichiers bénéficiant de l'encodage correspondant. Autre atout de ces écouteurs : un suivi de la tête dynamique pour un rendu sonore très "concert". Avec ce mode, l'artiste reste toujours localisé au même endroit, quels que soient les mouvements de tête de l'utilisateur des écouteurs. Cette fonction est ici inaugurée pour les Smart TV de Samsung auxquelles les Galaxy Buds2 Pro peuvent désormais se connecter : les voix des acteurs de vos séries préférées proviendront toujours de l'écran du téléviseur, même si vous vous déplacez dans votre salon.Prix : 229 euros.Nothing Ear (Stick) : un style très fashionIl est rare de trouver un soupçon d'individualisme dans des produits comme celui-ci, quel que soit le prix, et c'est encore plus rare dans le segment le plus abordable du marché. Avec Ear (Stick), la nouvelle marque tech Nothing propose une paire d'oreillettes "half-in" au design et à l'esthétique soignés, qui offrent un son impressionnant et ample, avec une capacité à décrire correctement la scène sonore. Certes, il n'y a pas d'ANC sur ces écouteurs, et on notera quelques manquements ergonomiques (fonctionnalité multipoint, bascule en mono, recharge sans-fil...), mais ce qu'ils perdent en termes de réduction du bruit, ils le gagnent en termes de puissance et d'autonomie : les haut-parleurs de 12,6 mm dépassent ceux des AirPods d'Apple, et peuvent jouer 7 heures en continu. Prix : 119 euros. JBL Live Pro 2 : un son sage et bien équilibréJBL, marque américaine historique, désormais filiale de Samsung, montre qu'elle est plus que jamais un leader du marché de l'audio. Esthétiquement, les écouteurs JBL Live Pro 2 sont chics et distingués. Ils embarquent de nombreuses fonctionnalités : Bluetooth multipoint, réduction de bruit active, mode faible latence, activation de l'assistant à la voix... La restitution sonore est un peu trop portée sur les basses, le système antibruit est d'une action parfois symbolique, mais c'est aussi le cas sur beaucoup d'autres écouteurs True Wireless. L'ergonomie des fonctions tactiles, les indications audio et la mise en route automatique les rendent cependant très agréables à utiliser. Capables de rester éveillés durant 10 h (voire un peu plus), JBL nous prouve une fois de plus que son produit est dans le vrai.Prix : 150 euros.Jabra Elite 85T : meilleur rapport qualité/prix La firme danoise, championne des solutions audio pour les professionnels se distingue une nouvelle fois avec ces Elite 85T. Lancés fin 2020, ces écouteurs restent une excellente référence aussi bien en matière de rendu sonore que de captation vocale ou d'isolation. On apprécie beaucoup leur conception soignée et leur utilisation à la fois simple et agréable. L'application mobile Sound+ regorge de fonctionnalités et de réglages avancés. Les boutons de commandes physiques sont également un plus en de pareilles circonstances. Si leur nouveau système de réduction de bruit est juste parfait, on les aime surtout pour leur bon équilibre tonal, les basses rondes, percutantes et définies, les médiums délicats et les aigus précis. Tous les registres musicaux leur réussissent, et la possibilité d'ajouter les réglages à l'aide de l'application Sound+ les rend encore plus attachants. Multipoint, ils offrent un excellent rapport performances/prix.Prix : 169 euros.Beoplay EX : l'excellence scandinaveBang & Olufsen signe un quasi-sans-faute avec ces intras qui combinent un son riche et puissant, une réduction active du bruit efficace et une tenue parfaite. Ces écouteurs livrés dans un superbe boîtier de recharge séduisent par leur précision sonore, une balance maîtrisée et claire qui conviendra à tous les styles de musique. Activée, la réduction de bruit des Beoplay EX offre en plus une isolation exceptionnelle, mais la qualité B&O coûte cher.Prix : 399 euros.