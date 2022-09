Commencer sa journée du bon pied, c'est primordial. Commencer sa journée avec un bon café, c'est encore mieux. Du cappuccino crémeux à l'espresso aromatique, les nouvelles machines à café connectées permettent de personnaliser son café à l'envi. Trends/Tendances a testé trois modèles. Voici notre verdict.

En 2022, même les cafetières sont connectées. Comme l'intégralité des objets de la maison, la machine à grains se décline désormais en version connectée, grâce à des applications disponibles sur smartphone ou sur tablette. Rien de plus confortable (et stylé) que de lancer son café, au réveil, à partir du lit.

Les applications permettent de régler à distance l'intégralité des paramètres de la machine. Les plus flemmards devront tout de même remplir eux-mêmes le réservoir à grains et le réservoir d'eau... Attention également au tarif : les machines à café connectées ne se situent pas du tout dans la même gamme de prix. C'est donc un investissement.PrimaDonna Soul de De'Longhi : une cafetière qui vous comprendPrimaDonna Soul est le premier expresso broyeur doté d'une technologie exclusive qui permet d'extraire automatiquement toute la richesse aromatique du café en grain. Doté d'un écran couleur tactile, la personnalisation du café devient facile et l'utilisation quotidienne est confortable. L'application "Coffee Link" dédiée à l'utilisation de la machine, permet de réaliser tous les réglages et opérations d'entretien en quelques clics, pour obtenir le meilleur résultat en tasse. Cette cafetière propose plus de 21 boissons, allant de l'expresso au cappuccino, toutes personnalisables à l'infini. À quoi sert l'appli ?Lorsque vous indiquez à l'application De'Longhi Coffee Link le type de grains que vous utilisez, la technologie Bean Adapt de la machine règle les paramètres de mouture, d'infusion et de température en conséquence. Puis la tasse commence à se remplir et se termine par un généreux tourbillon de mousse. Autre avantage : vous pouvez préparer un café de n'importe où, que vous soyez dans votre lit ou même à l'extérieur. Par exemple, vous pouvez ouvrir l'application et "commander" votre café en finissant votre jogging matinal. En rentrant chez vous, il vous attend : fumant, aromatique, parfait.Au bout de quelques semaines, on peut essayer à peu près toutes les options du menu. mais les possibilités sont décuplées avec les outils de personnalisation - en utilisant du café prémoulu, en essayant la fonction "twin shot" et même en ajustant la dureté de l'eau. Toutes ces options fonctionnent à merveille. Petit plus : la fonction "Mug-to-go", qui permet de personnaliser une boisson à emporter. On devient rapidement accro. On apprécie aussi le système Lattecrema qui non seulement crée une mousse de lait très crémeuse, mais est également autonettoyant.Notre verdictSi l'on recherche un bon appareil, il n'est pas nécessaire de choisir le modèle le plus cher. De'Longhi le prouve avec la PrimaDonna Soul. Avec son grand écran couleur, la variété d'options (22 boissons préinstallées) et ses possibilités d'adaptation interactives lors de la préparation, c'est la machine idéale pour tous ceux qui aiment leur café avec du goût. Dotée d'un broyeur robuste et réglable, elle dévoile des arômes puissants à chaque gorgée. Connectée, facile d'entretien et diablement efficace, c'est une cafetière qui apporte un vrai supplément d'âme. Les seules critiques portent sur le fait que le niveau d'eau est difficilement visible et que le détartrage reste assez long (53 minutes). Sinon, c'est un coup de coeur absolu.Ses concurrentes directes :Miele CM 6160 : pour les amateurs de cappuccino et de latteComptant parmi les équipements haut de gamme, cette cafetière à grain intègre une multitude d'options permettant de choisir entre différentes spécialités de café. Seulement, son écran monochrome avec touches sensitives est malheureusement un peu trop petit, ce qui peut rendre le réglage légèrement fastidieux. Heureusement, l'application WiFiConn@ct prend ici pleinement le relais. Quelles fonctionnalités intelligentes ?Vous disposez de plus de 20 recettes de café enregistrées et d'une mémoire pour 80 variations de vos cafés préférés. Vous pouvez également déclencher une configuration automatique via l'application. La machine vous propose alors deux variantes d'une boisson en plusieurs fois, parmi lesquelles vous choisissez votre préférée. Après ce processus de calibrage, vous avez alors un café vraiment bien configuré, sans devoir expérimenter vous-même avec les températures ou les temps de passage. Autres avantages : un mode expert permet d'adapter la finesse de la mouture et la quantité d'eau pendant la préparation. Cette cafetière est aussi une des rares à intégrer un mode théière, qui permet d'ajuster la température de l'eau.Notre verdictAvec son design épuré et son élégante finition noir et chrome, la Miele CM 6160 a un look résolument premium. Elle offre un goût spectaculaire, de nombreux composants compatibles avec le lave-vaisselle, et une grande facilité d'utilisation grâce à l'appli. Ses points négatifs sont minimes : un écran monochrome et moins interactif, ainsi qu'un volume sonore élevé. Pour le reste, l'utilisation est logique et intuitive. Et la qualité de sa mousse de lait est simplement irréprochable.Jura E8 Chrome : luxe et polyvalenceFabriquée en Suisse, la dernière génération de Jura E8 impressionne par son design et séduit par des atouts jusqu'ici réservés aux machines haut de gamme. Ristretto, expresso, café noir au cortado, elle maîtrise 17 spécialités différentes. Le système d'extraction pulsée PEP permet de faire ressortir le meilleur goût du café pour des saveurs très nuancées. Pour les amateurs de café plus corsé, la fonction additionnelle "extra shot" donne un coup de fouet au cappuccino, au flat white et au latte macchiato. Quelles fonctionnalités intelligentes ?Son écran est tactile et en couleurs pour vous permettre de faire tous vos réglages. Vous n'avez plus qu'à lancer la préparation en appuyant sur les boutons correspondants. L'appli J.O.E. élargit les options de préparation des 17 spécialités disponibles par défaut et permet une meilleure personnalisation. Jura pousse même la connectivité un pas plus loin, car l'appli permet même de préparer jusqu'à trois spécialités de café favorites via l'Apple Watch. L'appli vous informe aussi des messages d'état et vous dit, par exemple, quand il faut recharger la machine en eau ou en grains de café. Par ailleurs, un algorithme intelligent détecte les préférences individuelles et affiche sur l'écran d'accueil les deux ou quatre spécialités favorites des utilisateurs de la machine. Notre verdictLa dernière génération de Jura impressionne par son design et séduit par des atouts jusqu'ici réservés aux machines haut de gamme. Le broyeur Aroma professionnel délivre une mouture optimale. La machine convainc aussi bien par la qualité de sa mousse de lait (très fine) que par le goût de son espresso, mais elle nécessite toutefois un nettoyage un peu plus complexe que ses concurrentes.