Comme pour les biens alimentaires, les prix des smartphones flambent. Les appareils haut de gamme dépassent largement le seuil des 1.000 euros. Mais certains constructeurs proposent une expérience premium à des prix très compétitifs. Nous en avons testé trois. Voici notre verdict.

Motorola Edge 30 Pro: puissant et élégantChez Motorola, les smartphones de la série Edge, positionnés en milieu de gamme, misent sur l'autonomie et la qualité photo pour séduire. Mais qu'on se le dise franchement : cette dernière itération a tout d'un appareil premium. Le Motorola Edge 30 Pro dispose de deux nouveaux objectifs de 50 Mpx et d'un objectif de 2 Mpx (utilisé pour calculer la distance) qui lui donnent une qualité d'image bien meilleure que celle de ses prédécesseurs, même lorsque vous n'activez pas le mode de vision nocturne. Le capteur principal est à f/1.8 et repose sur la technologie Quadpixel, qui combine quatre pixels en un seul grand lors de la prise de vue, de manière à non seulement protéger la mémoire mais aussi à améliorer la qualité des photos en basse lumière. Voilà donc un smartphone solide et sérieux, paré pour les longues journées de travail grâce à son autonomie phénoménale. D'après nos tests, ce Motorola tient près de 18 heures pour les usages les plus courants - surf sur internet, messagerie ou lecture de vidéos - contre douze à treize heures pour ses concurrents directs. Avec un excellent processeur Snapdragon 8 Gen 1, un très bon écran de 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le Motorola Edge 30 Pro est un smartphone à prendre sérieusement en considération.OnePlus Nord 2T: un appareil sans concessionsAvec son Nord 2T, OnePlus propose un smartphone de milieu de gamme qui peaufine la copie du Nord 2 lancé un an plus tôt. Il en reprend donc les grandes lignes. Avec ce terminal, le constructeur veut se rapprocher le plus possible d'une expérience premium, tout en proposant un tarif en dessous des 500 euros. Ce Nord 2T mise sur plusieurs éléments pour séduire. Ses avantages : un processeur Dimensity 1300 d'une vélocité vraiment étonnante, une recharge rapide de 80 Watts, héritée du 10 Pro, un design très soigné, et sans doute l'une des meilleures surcouches du marché. Sur la version de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage que nous avons testée, nous avons relevé une meilleure qualité d'image dans l'obscurité que sur la version 2021. Les vidéos HDR sont aussi plus équilibrées grâce à la partie photo composée de 3 capteurs (50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx). Là où OnePlus se démarque frontalement, c'est sur le design. Car visuellement parlant, le Nord 2T pourrait aisément passer pour un produit premium. Fidèle à sa réputation, OnePlus signe ici un modèle abouti, avec de nombreux arguments pour son segment de prix. Seul regret : l'écran qui reste bloqué à 90 Hz et qui tire légèrement vers le bleu. Pour le reste, c'est un sans faute à un prix vraiment attrayant.Nokia G21: beau et endurantDans la foulée du Mobile World Congress de Barcelone, la marque finlandaise désormais détenue par la société HDM Global a dévoilé le G21. Un appareil d'entrée de gamme aux finitions très soignées. Étanche à la poussière et à la pluie, le G21 est livré avec une batterie de 5050 mAh qui lui offre une autonomie de trois jours. Le processeur est une puce Unisoc T606 avec 4 Go de mémoire vive complété par un stockage de 128 Go. Ce modèle possède un appareil photo principal de 50 Mpx avec traitement de l'image par IA, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l'arrière. Il est aussi pourvu d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Le G21 intègre aussi la technologie de déverrouillage des empreintes digitales et du visage. On apprécie particulièrement la régularité de ses mises à jour, sa fluidité, et son écran HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui fait du Nokia G21 une belle alternative aux appareils d'entrée de gamme classiques. Un marché sur lequel Nokia a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 41% entre 2020 et 2021.