opinion

"Pour prédire l'avenir, engagez un romancier"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

Dans un avenir proche, nous prédisent certains, on pourra tout prévoir. Grâce aux milliards de milliards de données collectées partout sur les réseaux sociaux et à travers le moindre objet connecté (votre cafetière, votre montre, un réfrigérateur, une trottinette géolocalisée et la ville entière devenue smart et pourvoyeuse d' open data), le monde va enfin devenir prévisible.

Ajoutez aux data un peu d'intelligence artificielle et le tour est joué : le big data se métamorphose en " big data prédictif ". Son postulat semble imparable : plus on possède de données, plus on est en mesure de prévoir le coup d'après. Sous cet angle, mettre l'avenir en équation sous algorithme devient un jeu d'enfant. Comme une carte à l'échelle 1 : 1 qui recouvrirait parfaitement la totalité du territoire. Plus besoin de " tendanceurs ", de " planneurs" stratégiques, de futurologues, de prévisionnistes ou autres prospectivistes ! Le big data et ses robots nourris au deep learning se chargeront de tout. Comme dans le film Minority Report, ils pourront déterminer un acte avant même que celui-ci ne se produise ou prévoir ce qui va marcher l'année prochaine.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×