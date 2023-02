Samsung et OnePlus viennent de dévoiler leurs nouveaux smartphones premium: les S23 et le 11. Des téléphones qui, pour convaincre les consommateurs, n'affichent pas seulement des caractéristiques techniques. Valent-ils l'investissement ? Trends/Tendances les a testés et refait le match.

Chaque début d'année, Samsung lance la saison des smartphones Android en dévoilant ses "Galaxy S". Trois appareils haut de gamme taillés pour concurrencer l'iPhone 14 Pro Max et sa puce Bionic A16. Pendant 5 jours, nous avons testé le Galaxy S23 Plus (1.199 euros) qui concentre tout le savoir-faire du numéro 1 mondial des smartphones. Nouvelles fonctionnalités vidéo, avalanche de pixels, impact réduit sur l'environnement : la cuvée 2023 a de quoi séduire sur le papier. Mais c'est sans compter sur l'offensive de plus en plus musclée des constructeurs chinois. En dévoilant le OnePlus 11, l'entreprise de Shenzen, très proche d'Oppo, revient à la formule qui a fait son succès : un flagship killer... Soit un appareil premium avec une fiche technique très alléchante, mais avec un positionnement tarifaire beaucoup plus agressif et bien pensé (839 euros). Lequel des deux vaut vos deniers ? Voici notre test complet.

Qu'y a-t-il sous le capot ?Sans révolutionner sa formule, Samsung propose une mise à jour très minimale de son smartphone. Le design change peu chez le sud-coréen, à la différence de OnePlus qui a totalement revu les lignes esthétiques du modèle 11 au niveau de l'imposant module photo : terminée la forme rectangulaire, place à un format tout rond. Avec un dos satiné sans être glissant, sableux sans être râpeux, le OnePlus offre des finitions parfaitement usinées. Avec un bonus : le retour du fameux Alert Slider. Un élément signature de OnePlus qui permet de switcher ultra facilement entre les modes sonnerie, vibreur et silencieux. Pratique. Mais sur les deux appareils, les améliorations sont plutôt à trouver à l'intérieur. Côté performances, Samsung s'est résolu à enfin abandonner sa puce maison Exynos (peu performante et présente uniquement dans les smartphones vendus en Europe), au profit d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 optimisée par Qualcomm et flanquée de 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 11, lui, est équipé de la même puce - la plus puissante de l'année -, mais se démarque par une mémoire RAM LPDDR5X de 16 Go et par la technologie RAM-Vita propre à OnePlus, qui permet de faire tourner jusqu'à 44 applications en même temps. Ce qui les différencieSi le format du OnePlus 11 est le même que celui du Galaxy S23+, ce qui le différencie nettement, c'est son écran externe. Le nouveau Samsung Galaxy S23+ profite d'une belle dalle AMOLED de 6,6 pouces Full HD+ avec une luminosité maximale de 1750 cd/m2, là où le OnePlus 11 propose une dalle de 6,7 pouces QHD+ (3216 x 1440 pixels), compatible Dolby Vision et HDR 10+, et dotée d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz permettant de préserver la batterie du smartphone. Pour ce qui est de l'autonomie, le Samsung Galaxy S23+ est doté d'une batterie de 4700mAh ; OnePlus ayant opté pour une batterie de 5000mAh avec une charge ultrarapide de 100W. Tests à l'appui, le OnePlus 11 5G n'a besoin que de 25 minutes pour recharger la batterie de 1 % à 100 % grâce à son chargeur de 100W, alors que le Galaxy S23+ mettra plus d'une heure pour se recharger complètement.À l'épreuve du testPour le court temps que nous avons utilisé les deux smartphones, nous avons surtout exploré leur autonomie, leurs performances globales et leurs fonctionnalités audio/vidéo. Le OnePlus 11 est doté d'une caméra frontale de 16Mpx et d'un triple capteur arrière : 50 mégapixels (f/1,8) ; 48 mégapixels (f/2,2) et 32 mégapixels (f/2,0). Il embarque aussi un zoom optique x2 qui, chose rare sur un smartphone, produit des images vraiment nettes et authentiques. Surtout en mode portrait. Pour la série Galaxy S23, la caméra frontale propose désormais un capteur 12Mpx contre 10Mpx sur la génération d'avant. Autrement, on retrouve le même capteur ultra grand-angle de 12Mpx, un grand-angle de 50Mpx et un téléobjectif de 10Mpx qu'en 2022. Cette année encore, OnePlus s'est associé au spécialiste de la photo Hasselblad pour optimiser les performances photographiques de son nouveau flagship. Si l'orfèvre suédois n'apporte son aide que sur la calibration des couleurs, les filtres et la partie logicielle, OnePlus a tout de même modifié le hardware de son appareil, en intégrant un nouveau capteur doté de 13 canaux colorimétriques. Le résultat est palpable avec encore plus de nuances de couleurs, lors d'un coucher de soleil par exemple. Tests à l'appui, cette innovation donne un avantage à OnePlus qui évite la propension de Samsung à saturer les couleurs, ce qui a tendance à donner un côté pop à certaines photos. Notre verdictÉcran "2K", Snadragon 8 Gen 2, téléobjectif x2, charge de 100 W : la promesse de OnePlus est magnifique sur le papier, mais elle l'est tout autant dans la pratique. Pour 829 euros, vous avez droit à la puce la plus performante de l'année, la Snapdragon 8 Gen 2, que l'on a aussi sur les Galaxy S23 de Samsung dans une version qui leur est propre. Grâce à cette puce, on constate un véritable gain de performances, surtout sur les jeux les plus gourmands et les applis graphiques du Play Store. Comparé aux smartphones de l'année dernière, le gap est insolent. Mais si, objectivement, les deux appareils livrent des performances très haut de gamme, le OnePlus 11 se démarque par une meilleure expérience logicielle (la surcouche OxygenOS 13 est ultra personnalisable), une insolente stabilité et fluidité, une autonomie de 2 jours, et une charge de 100 W. Au quotidien, cela fait une réelle différence. OnePlus 11 est donc paré pour encaisser n'importe quel usage, sans broncher. Point positif pour le S23+ : il ose, à fond, la carte écolo. Dans les matériaux qui le composent, mais aussi sur les parties visibles : 22% de verre recyclé dans l'écran et du plastique recyclé sur la partie arrière du smartphone. Jusqu'au packaging, désormais constitué de papier recyclé à 100%. Et rien que ça, ça mérite un tonnerre d'applaudissements.