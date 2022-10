OnePlus 10T d'un côté, Nothing Phone 1 de l'autre... Deux marques créées par Carl Pei, enfant terrible de la tech, s'affrontent sur le marché. Entre hype, gadgétisation et réelles performances, un smartphone sous Android peut-il encore surprendre en 2022?

"Créer la même qualité d'expérience qu'un iPhone, mais sous Android". C'est la mission que s'est lancée Carl Pei, entrepreneur suédois né en Chine, lorsqu'il a cofondé OnePlus en 2013. Fervent admirateur de Steve Jobs et d'Apple, Carl Pei a réussi son pari. Non seulement OnePlus a fait bouger les lignes grâce à OxygenOS, une des meilleures surcouches du marché, et à des appareils haut de gamme vendus à prix planchers, mais de petit poucet, la marque chinoise s'est hissée dans le Top5 mondial des producteurs de smartphones. Faisant régulièrement pâlir Samsung, Xiaomi et même Apple... L'idylle aura duré jusqu'en 2020. Lassé par le marché des nouvelles technologies, devenu "monotone et ennuyeux" selon lui, Carl Pei claque la porte de OnePlus pour lancer "Nothing", une nouvelle entreprise créée pour réinjecter du souffle et de l'inspiration dans l'industrie technologique. Basée à Londres, la marque joue sur le design et la différence. Son premier produit, les écouteurs Nothing Ear1, sont transparents. Le monde de la tech s'emballe. La hype est immédiate. Le produit trouve rapidement son public, même s'il n'est pas le plus convaincant. Soutenue par Google et Qualcomm, la marque s'attaque désormais à l'univers du smartphone. Avec son dos transparent et ses bandes lumineuses, le Nothing Phone 1 peut-il concurrencer le nouveau flagship de OnePlus ? Trends/Tendances a testé les deux appareils au corps à corps. Le match est serré.Nothing Phone 1 : un langage stylistique réinventéLe Nothing Phone 1 est tout sauf un smartphone conventionnel. Comme les écouteurs qui l'ont précédé, son design arrière est transparent. Ce langage stylistique lui confère une sorte d'aura techno-industrielle. Comme si la véritable prouesse n'était pas dans l'esbroufe, mais dans la simplicité. La nudité. Le retour à l'essentiel. Mais la raison pour laquelle quelqu'un va s'intéresser au Nothing Phone 1, c'est pour ses feux arrière, ou "feux Glyph". Un assortiment de leds capables de dessiner un alphabet de lumière. Vous pouvez illuminer son dos comme une méga-torche depuis l'application photo ou définir des motifs liés aux notifications, attribuer des contacts spécifiques (jusqu'à 10) à des motifs individuels, et même faire "danser" les Glyphes pendant la lecture de votre musique préférée. C'est amusant, silencieux et très énergisant. Mais est-ce vraiment utile ?À l'épreuve du testAvec un écran OLED cadencé à 120 Hz, une luminosité de 500 nits et le support HDR10+, l'écran du Phone 1 est très compétitif. Côté performances, le processeur Snapdragon 778G+ remplit parfaitement sa mission. Nous n'avons eu aucun souci avec les applications, les jeux et les services de streaming. Le bloc photo arrière du Phone 1 comprend un double capteur de 50 mégapixels : un large, l'autre ultra large. Il fait un travail correct, en grande partie grâce au capteur principal de Sony IMX766. Cependant, en cas de faible luminosité, le manque de traitement d'image du Nothing laisse apparaître beaucoup plus de bruit et de grain que chez certains concurrents. Notre verdictAucun doute : le Nothing Phone 1 est suffisamment intrigant pour créer la sensation. Rapide, fluide et performant, il coche toute les cases côté hardware. On apprécie aussi sa surcouche Nothing OS, très intuitive, qui partage un langage visuel commun avec les Glyphes, avec des widgets, des polices, des sons et des arrière-plans personnalisés. Mais après l'avoir utilisé intensivement, nous trouvons que les lumières de notification Glyph ne peuvent pas compenser le manque fondamental d'autonomie de la batterie (12 heures de résistance avec une cellule de 4 500 mAh). Il n'en reste pas moins un téléphone d'un bon rapport qualité/prix, qui ne lésine pas sur de nombreux points essentiels, comme les photos et la qualité de l'écran. Mais la grande question est de savoir si les lumières Glyph du Phone 1 vont vraiment résonner auprès de son public potentiel. Sinon, ce sera probablement l'extinction des feux.OnePlus 10T : le choix de la raisonSuccesseur du 10 Pro sorti un peu plus tôt cette année, le OnePlus 10 T envoie du lourd. Ici, pas de design révolutionnaire, malgré une jolie couleur mentholée et de belles finitions. La partie la plus intéressante de ce téléphone se concentre peut-être sur ses performances. Le téléphone est équipé d'un Snapdragon 8+ Gen 1, le processeur le plus récent proposé par Qualcomm. Équipé de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, le OnePlus 10T rivalise sans problème avec des appareils comme le Samsung Galaxy S22 Ultra et même certains appareils haut de gamme comme le dernier iPhone. Sauf qu'il a, en plus, une arme absolue : un chargeur filaire de 150W capable de faire le plein en 19 minutes. Époustouflant.À l'épreuve du testLe 10T affiche un écran net, lumineux et vibrant, avec une résolution FHD+ de 2412 x 1080p, une profondeur de couleur de 10 bits, une luminosité maximale de 950 nits et la prise en charge du HDR10+. Par défaut, le OnePlus 10T a un taux de rafraîchissement de 120Hz, mais il s'ajuste automatiquement vers le bas à 90Hz ou 60Hz, quand il le juge nécessaire. Ce qui lui confère une très belle autonomie. Un des grands changements par rapport à son aîné, c'est qu'il n'a pas de partenariat avec le spécialiste photo Hasselblad, ce qui affecte principalement le logiciel de la caméra. Exit le mode Hasselblad Pro et le Tilt Shift. Il n'y a pas non plus de mode XPan, pourtant très apprécié. Vous serez toujours en mesure d'obtenir de belles photos à la lumière du jour, mais si vous prenez des photos par temps couvert ou en soirée, il sera un peu plus difficile d'obtenir des clichés de qualité professionnelle.Notre verdictVous cherchez un smartphone ultra-rapide ? Alors, le OnePlus 10T vaut vraiment le détour. Avec d'excellentes performances, la surcouche OxygenOS, associée à une charge dépassant la vitesse de l'éclair, c'est sans aucun doute le téléphone phare de la rentrée. Certes, il lui manque certaines des caractéristiques que vous espérez d'un appareil premium, notamment un écran LTPO, une construction étanche et la recharge sans fil, mais si vous avez besoin d'un smartphone capable de suivre votre emploi du temps chargé ou de faire face à des applications particulièrement exigeantes, alors le 10T sera parfait.