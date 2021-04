Bien avant les Amazon Echos ou les Google Home, Sonos a créé la toute première gamme d'enceintes sans fil pouvant se connecter en réseau. Après presque 20 ans d'existence, la firme californienne sort enfin une enceinte portable que vous pouvez emmener à la plage. Nous l'avons testée.

Il y a un an et demi, Sonos surprenait le petit monde de la tech en sortant la Move, sa première enceinte Bluetooth permettant de profiter de l'expérience sonore de la marque à l'extérieur de la maison. Après plus de 2 ans de développement et des centaines de prototypes, la marque audiophile élargit encore plus son horizon avec la Sonos Roam, son premier haut-parleur véritablement portable et étanche.Plus petite qu'une gourde, résistante aux chocs et classée IP67, la Raom peut être entièrement immergée dans l'eau pendant 30 minutes et à un mètre de profondeur maximum. Elle est présentée comme l'enceinte la plus polyvalente jamais conçue par le constructeur. Taillée pour se confronter à la très populaire Ultimate Ears Boom, elle marque l'inévitable incursion de la société sur le marché des enceintes portables, qui représente 4,7 milliards de dollars.Que vaut-elle ?N'attendez pas de la Roam un rendu puissant et à 360 degrés. Ses mensurations contenues l'empêchent de s'ouvrir pleinement. Pour autant, que vous la placiez à la verticale ou à l'horizontale, l'enceinte délivre un son chaud, avec des basses profondes, et des voix d'une très belle clarté. Le son est délivré par deux amplificateurs de classe H, un tweeter et un woofer médian associés à un moteur à haut rendement. Si le rendu sonore n'est pas aussi puissant que sur les autres enceintes de la marque, il est parfaitement adapté à de petits espaces intérieurs comme la salle de bain, la cuisine ou le bureau. Mais c'est à l'extérieur que la Roam se montre la plus convaincante. Pour cause : l'enceinte embarque un réseau de micros pour ajuster intelligemment le son en fonction de l'orientation et de l'emplacement de l'enceinte à chaque fois qu'elle change d'environnement. La Roam est à la fois compatible Bluetooth et Wi-Fi avec le support des assistants intelligents Amazon Alexa et Google Assistant, ainsi que AirPlay 2. Elle s'intègre évidemment dans un système multi-room avec d'autres enceintes Sonos et prend en charge une centaine de services de streamings.Un design triangulaireSonos a conçu le produit pour qu'il puisse vivre plusieurs vies - à l'intérieur ou en déplacement. Facilement transportable, la Roam pèse moins de 500 grammes et mesure moins de 20 centimètres de hauteur. Elle est surmontée d'un panneau tactile pour faciliter la lecture et la mise en pause des morceaux qui peuvent aussi être pilotés via l'application maison. Trait particulier : la forme du Roam délaisse les rectangles et les cylindres habituels au profit d'un prisme triangulaire.Sonos affirme que le design triangulaire permet une meilleure flexibilité dans différents types d'environnements. Sa conception à trois côtés lui permet de se glisser discrètement dans un coin, à la verticale ou à l'horizontale. Jetez-là par terre et l'enceinte - résistante aux chocs - se replace d'elle-même pour délivrer la meilleure expérience sonore, grâce à des haut-parleurs qui projettent toujours le son vers le haut. Pendant ce temps, l'IA embarquée analyse l'environnement de l'enceinte, optimisant la balance pour qu'elle délivre la meilleure expérience sonore.L'expérience intuitive Mais la plus grande prouesse de Sonos est que la Roam peut passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion Bluetooth sans effort, instantanément et de manière intuitive. Cela signifie que si vous écoutez la Roam en streaming depuis votre téléphone, à l'extérieur, vous pouvez la transporter dans votre maison et transmettre votre musique à l'enceinte Sonos la plus proche, en appuyant longuement sur un bouton. Vous pouvez également vous tenir près de votre enceinte Sonos domestique, appuyer sur la Roam et "voler" le son de l'enceinte pour l'emporter avec vous à l'extérieur. Pendant tout ce temps, vous n'aurez jamais besoin de sortir votre téléphone, car la Roam et les autres enceintes Sonos utilisent des fréquences ultrasoniques inaudibles pour communiquer entre elles et se synchroniser.Notre verdictSonos s'est battu pour rester attractif, alors que les géants de la technologie se sont largement inspirés de ses produits et de ses technologies. La société a d'ailleurs intenté plusieurs procès contre Google pour violation de brevets. Mais la marque californienne semble avoir trouvé une niche d'utilisateurs fidèles. Une fois qu'ils ont acheté un produit Sonos, ils sont susceptibles d'en acheter d'autres. Avec son design triangulaire, sa résistance aux chocs et son son adaptatif, la Roam est une enceinte tout-terrain qui vous suivra partout : au bord d'une nappe de pique-nique comme sous la douche. C'est un produit subtilement ambitieux qui tire le meilleur de technologies numériques complexes, pour livrer une expérience très intuitive, presque naturelle. La valeur ajoutée du Roam n'est pas tant sa qualité sonore que son efficacité à jongler avec l'audio d'un appareil à l'autre. Une réussite. Et une porte d'entrée abordable dans l'univers audiophile de la marque.Rafal Naczyk