Qui n'a pas un jour rêvé de se réveiller dans un pub, par temps de canicule ou en congé forcé à la maison ? Pour tirer le meilleur parti d'un service en brasserie - à savoir une petite "mousse" glacée, tout juste sortie du fût -, Philips et AB InBev lancent la PerfectDraft Pro, une nouvelle tireuse à bière très connectée. Nous l'avons testée.

Il y a 18 ans sortait en Belgique la PerfectDraft. Une tireuse à bière au concept simple et efficace qui permet à chacun de se servir une "pression", sans bouger de chez soi. Vendue à quelques centaines de milliers d'exemplaires, cette pompe à bière domestique se dote désormais d'une version haut de gamme, avec des fonctionnalités plus innovantes, un refroidissement plus rapide mais surtout davantage de possibilités de contrôle.Comment ça fonctionne ?PerfectDraft utilise des fûts de 6 L en aluminium recyclable qui se conservent 30 jours après la première pression. Vous pouvez commander de nouveaux fûts grâce à un catalogue en ligne (www.saveur-biere.be) proposant plus de 50 bières différentes, des lagers populaires aux créations artisanales (Jupiler, Stella Artois, Pauwel Kwak, Leffe, Saint Feuillien, Hoegaarden, Victoria, Tripel Karmeliet, Corona Extra, etc.). Une fois vides, les fûts sont collectés et 5 € sont ajoutés à votre portefeuille en ligne.Quelles nouveautés ?Les amateurs le savent : puisque toutes les bières ne se dégustent pas de la même façon, la plage de températures de l'appareil s'étend de 3 °C jusqu'à 12 °C. La tireuse permet d'atteindre une température minimale de 3 °C en 6 heures (selon nos tests) et de conserver cette fraîcheur dans une atmosphère pouvant aller jusqu'à 38 °C. C'est justement pour choisir la meilleure température que le fabricant donne la possibilité d'appairer sa tireuse à un smartphone. La Perfectdraft Pro est dotée d'une application IOS et Android qui vous permet de choisir la température de dégustation idéale selon la bière choisie (avec une notification lorsqu'elle est assez froide pour être bue) et de vérifier son degré de fraîcheur. Qu'apporte la mention "Pro" ?PerfectDraft a pourvu sa tireuse Pro d'un système de distribution censé garantir un service parfait, sans mousse superflue. En pratique, la technologie Smart Pour vous aide à éviter de tirer une pinte de mousse et à servir votre bière "juste comme il faut". L'application vous permet aussi de surveiller le niveau de bière restant, la durée de vie restante du fût et vous indique quand la machine aura besoin d'un nettoyage ou d'un contrôle technique - et vu l'utilisation que vous en ferez, cela pourrait arriver plus tôt que prévu. Notre verdictOubliez les canettes. La PerfectDraft Pro dispose désormais d'un contrôle de la température variable et d'un refroidissement beaucoup plus rapide, ce qui signifie qu'une "mousse" parfaitement versée est à portée de main de chacun. Connectée, cette tireuse à bière va plus loin que ses concurrentes. L'application PerfectDraft vous permet de surveiller le niveau du fût et vous indiquera quand votre fût est prêt à être utilisé. Avec 50 marques de bière et une durée d'ouverture de 30 jours, cette tireuse à bière séduira les amateurs de bière les plus exigeants.Prix : 385 euros.