Sous l'impulsion d'Apple, de plus en plus de fabricants proposent des wearables taillés pour le sport et la santé. Un marché de niche où les exigences des utilisateurs sont de plus en plus élevées. Entre tocantes GPS, multisports et belles de nuit, voici les meilleures smartwatches de l'automne 2022.

En 2015, le designer Jonathan Ive rêvait d'imposer l'Apple Watch comme un objet de luxe et de concurrencer les garde-temps des manufactures horlogères suisses dans le coeur des passionnés. Sept ans plus tard, la plus célèbre des montres connectées continue de triompher. Au fil des générations, Apple a revu sa copie, sacrifiant par exemple le modèle en or au tarif exorbitant, et concentrant ses efforts sur le créneau de la santé et du bien-être. Une tendance largement suivie par la concurrence et plébiscitée par les consommateurs, séduits par la perspective d'emporter un coach sportif et médical à leur poignet. Ainsi, les ventes de montres connectées ont bondi de 24 % en 2021 selon une étude de Counterpoint Research. À l'heure actuelle, l'Apple Watch s'accapare plus de 30 % du marché des montres connectées, largement devant Samsung et Huawei (10 % et 8 %), ses deux plus gros concurrents, et Fitbit, la filiale de Google (3,8 %) rachetée pour 2,1 milliards de dollars en 2021. Mais la liste des constructeurs s'élargit avec, toujours la même intention : séduire un consommateur de plus en plus exigeant. Surtout lorsqu'il concède à partager des données relatives à sa santé. Quels sont les meilleurs modèles du moment ?Apple Watch Ultra : sportive et en format XXL L'Apple Watch s'offre, avec son modèle Ultra, un tout nouveau design qui s'articule autour d'un cadran de 49 mm entièrement en titane. Un nouveau bouton d'action personnalisable a fait son apparition. On retrouve la Digital Crown des montres classiques mais revue et corrigée avec un design plus sportif. Une version XXL, endurcie et avec une autonomie boostée pour répondre aux exigences des sportifs adeptes de l'endurance. Cette montre est indiscutablement conçue pour les athlètes et les fans d'aventure de toutes sortes. Un nouveau marché pour la marque californienne qui s'invite sur les terres de la marque Garmin, bien connue des adeptes de l'ultra-endurance.Prix : 999 euros.Samsung Galaxy Watch5 Pro : une rivale de tailleLa série Galaxy Watch de Samsung compte de plus en plus de fidèles, et la dernière Watch Pro est sans doute la montre Wear OS la plus aboutie à ce jour. Vous pouvez suivre toute une série de mesures de fitness et de statistiques de santé avancées depuis votre poignet, retrouver votre chemin via le GPS à signaux haptiques et même partager vos itinéraires cyclistes. La montre peut même calculer la composition de votre corps en faisant passer un faible courant électrique à travers votre poignet et, lorsque vous courez, elle peut mesurer votre oscillation verticale - en d'autres termes, combien vous rebondissez de haut en bas, grâce aux gyroscopes internes. L'autonomie de la batterie a également été améliorée. Avec un boîtier en titane, une connectivité hors pair et des relevés très détaillés, c'est une belle montre brute de décoffrage, taillée pour faire de l'ombre à Garmin, Polar et Suunto.Prix : à partir de 434 euros.Huawei Watch GT3 Pro Titanium : une sportive de luxeOutre des matériaux très chics, une couronne rotative, un suivi cardio et un GPS bi-bande d'excellente qualité, cette nouvelle montre connectée dédiée au sport intègre une fonction jamais vue sur smartwatch. Sa capacité à détecter la vitesse d'onde de pouls. Il s'agit de la vitesse à laquelle le sang parcourt vos artères. Plus elle est basse, plus les vaisseaux sanguins sont souples, ce qui est signe d'une bonne santé vasculaire. On apprécie beaucoup cette version Pro avec son boîtier de 46 mm en titane, assorti d'un bracelet, lui aussi en titane, dont le design est particulièrement travaillé. Tests à l'appui, la Watch GT3 Pro peut se targuer d'une autonomie de 14 jours. L'ensemble tourne sous HarmonyOS, le système multi-plateformes développé par Huawei. Compatible avec l'application sportive Strava, disposant d'une série de programmes d'entraînement adaptatifs et d'un profil dédié à la plongée, voici donc une montre très complète qui n'a pas à rougir devant ce que proposent les smartwatches spécialisées. Prix : 499 euros.Suunto 9 Peak Pro : une baroudeuse de chocRival de Garmin et de Polar, le fabricant finlandais de montres Suunto vient de sortir sa nouvelle 9 Peak Pro, une baroudeuse de choc qui permet d'enregistrer toutes ses aventures grâce à son GPS intégré. Nouvelle puce, nouvelle interface, cette version Pro affiche la meilleure autonomie de sa catégorie. Le tout intégré dans un boîtier ultra fin et élégant, testé selon les normes de résistance les plus strictes. Qu'on se le dise : la 9 Peak Pro est faite pour celles et ceux qui s'attaquent à l'ascension de l'Everest, suivent la profondeur de leurs plongées (le mode snorkeling est addictif à souhaits), gardent une trace de leurs trajets en vélo pour savoir combien de CO2 ils ont économisé, ou ceux qui passent d'une activité sportive à une tenue de soirée sans faux-pas. Les intentions de Suunto sont désormais claires : avec la 9 Peak Pro, le constructeur veut jouer dans la même cour qu'Apple. Elle possède en tout cas suffisamment d'atouts pour faire pâlir ses concurrents.Prix : 499 euros.Huawei Watch D : à l'écoute de votre santéRien n'est oublié sur le plan du suivi d'activité et des constantes de santé puisque la Huawei Watch D est capable de réaliser un électrocardiogramme et mesure tout à la fois le rythme cardiaque, le taux de saturation en oxygène du sang (SpO2), la qualité du sommeil, la température cutanée et même votre tension artérielle grâce à une micro-pompe chargée de gonfler de petits coussins positionnés à l'intérieur du bracelet. Cette fonction tensiomètre, inédite sur ce type de produit grand public, assure une précision de l'ordre de ± 3 mmHg (millimètres de mercure). Huawei propose par ailleurs des services de santé accessibles sept jours sur sept et 24h sur 24 pour réaliser des consultations en ligne à partir des relevés, ainsi qu'un suivi en temps réel dans le cas où des anomalies de santé seraient détectées.Prix : 499 euros.Fitbit Versa 4 : une montre facile à exploiter Si vous désirez une montre sans artifice et qui est axée sur la surveillance de l'activité physique, la Versa 4 est pour vous. Elle possède une autonomie énergétique nettement supérieure aux produits Apple ou Samsung, avec jusqu'à cinq jours d'autonomie. Par contre, c'est un comble : elle ne donne aucun accès aux applications tierces, ce qui la rend un peu limitée et plus dépendante de votre smartphone. Lorsque Google a acquis Fitbit en 2021, nous nous attendions à ce que les meilleures Fitbits, y compris les montres comme la Versa 4, intègrent le système d'exploitation maison WearOS - cela ne s'est jamais produit. Résultat : c'est une montre adaptée aux débutants, sans le potentiel fonctionnel de certaines rivales, mais facilement personnalisable grâce à une très belle gamme de bracelets.Prix : 229 euros.Oppo Watch Free : sportive et raffinéeVoici l'un des modèles de montres connectées parmi les plus abordables du marché, et néanmoins très raffiné. À mi-chemin entre un tracker d'activités et une smartwatch, la Watch Free d'Oppo adopte un design étiré, avec un écran très stylé, qui permet d'afficher beaucoup d'informations. Même si elle tourne sous son propre OS, cette montre propose toutes les fonctionnalités qu'on est en droit d'attendre : le suivi du sommeil, d'activités, un cardiofréquencemètre, un lecteur multimédia, la météo... Avec un plus : une autonomie de 10 à 15 jours. Avec ses finitions premium et un bracelet en similicuir qui lui donne un style très soigné, l'Oppo Watch Free ne se destine peut-être pas aux sportifs hardcore, mais est un beau compromis entre un design raffiné et un usage sportif. Prix : 99 euros.