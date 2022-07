Vous voulez rattraper le temps perdu et retrouver le brin d'aventure et de sensations fortes qui vous ont manqué ? Voici les meilleures caméras d'action et drônes du moment pour capturer vos virées épiques et vos exploits en plein air.

GoPro Hero10 Black : en surface ou sous l'eau

La Hero10 Black, qui reste la reine incontestée des caméras d'action, est dotée du processeur le plus rapide de Gopro, de la stabilisation Hypersmooth et d'une capacité de prise de vue à 60 images par seconde en 5,3 K (120 ipm en 4K). Étanche jusqu'à 10 m,

elle est aussi bien adaptée au parapente, au wakesurf, à la moto... qu'à la plongée et au kayak car il existe un large écosystème de fixations, caissons et autres batteries pour la GoPro, qu'il s'agisse de pinces pour la fixer à votre pagaie, de coussinets pour la fixer au bateau ou de supports pour casque, selon le type d'action que vous souhaitez capturer. Une fois fixée, la GoPro Hero10 Black produit sans effort des vidéos d'une qualité redoutable et prend en charge le livestreaming en 1080p directement depuis la caméra. Un must.

Prix : 429 euros.

Insta360 One RS : une caméra d'action modulaire

Insta360 One RS © pg

Un seul appareil pour tout capturer - tel est l'objectif de cette caméra d'action intelligente, compacte et modulaire. Elle partage la même conception en trois parties que sa soeur aînée, la One R : une batterie, un processeur et trois objectifs interchangeables. Le kit complet à trois objectifs comprend un objectif Boost 4K qui permet de prendre des photos à 48 Mpx et des vidéos à 60 Mpx, un grand angle de 1 pouce à 5,3 Mpx conçu en collaboration avec Leica et un objectif 360° à 5,7 Mpx. Grâce à ce trio d'objectifs interchangeables, il est facile de passer d'une prise de vue normale à une prise de vue à 360° en un clin d'oeil, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Gopros. La qualité de la vidéo à 360 degrés est excellente et l'Insta360 One RS peut enregistrer des vidéos classiques en 4K, mais au format 4:3 et à 30 images par seconde. Vous bénéficiez d'une stabilisation d'image intégrée (appelée Flowstate), ainsi que de la fonction Active HDR pour des séquences de sport d'action plus équilibrées. Si vous êtes à la recherche de la caméra d'action la plus polyvalente du marché, celle-ci est faite pour vous.

Prix : à partir de 319 euros.

Insta360 Go2 : à glisser dans la poche

Insta360 Go2 © pg

Cette caméra minuscule, mais puissante, est la plus petite caméra d'action au monde. Même dans sa version rechargeable, la Go2 ne prend pas plus de place dans la poche qu'un étui d'écouteurs. Elle est étanche jusqu'à 4 mètres, filme d'incroyables vidéos en 1440p et offre une prévisualisation sur smartphone, un montage facile en déplacement et des transferts sans fil rapides. Elle se charge complètement en seulement 35 minutes et peut filmer pendant 2,5 heures en mode étui.

Prix : à partir de 275 euros.

DJI Mini 3 pro : le drone ultra-léger

DJI Mini 3 pro © pg

Voici sans doute "LE" drone à acheter cette année pour partir en vacances. Leader incontesté, DJI a réussi le pari de doter le Mini 3 Pro d'encore plus d'électronique et de fonctionnalités que ses modèles haut de gamme dans un tout petit châssis. Ultra-léger, ses 249 grammes lui autorisent une utilisation sans permis. Il embarque par ailleurs une caméra vidéo 4K, filmant à 60 images par seconde, et une nacelle repensée pour que l'objectif puisse s'orienter à 90 degrés et prendre des clichés à la verticale. Les photos, elles, sont capturées à 48 MP en jpg ou en RAW grâce au grand capteur 1/1,3 pouce. Parmi les autres fonctionnalités : la détection d'obstacles dans trois directions, le mode "active track" pour suivre ses cibles et surtout une autonomie record pour un engin aussi petit, avec près de 30 minutes de vol annoncé. Un must.

Prix : 829 euros avec télécommande

Autel Evo Nano+ :

Autel Evo Nano+ © pg

Si vous cherchez une alternative aux drônes DJI, ce modèle est une des meilleures options du moment. Pesant moins de 250 g et offrant une autonomie de 28 minutes, c'est un appareil stable et sûr, avec une excellente qualité d'image. Doté d'un capteur CMOS de 1/1,28 pouce (0,8 pouce) avec un objectif f/1,9 monté sur un cardan de stabilisation à 3 axes, il peut prendre des photos jusqu'à 50 MPx et des vidéos 4K. Les résultats peuvent être stupéfiants avec un tel équipement, surtout dans des conditions de faible luminosité. Suffisamment petit et léger pour tenir dans la poche, l'Evo Nano+ possède aussi des capteurs d'évitement d'obstacles et de crashes, ainsi qu'un système de communication amélioré pour les vols longue distance. Déjà primé à plusieurs reprises cette année, ce petit engin vole de manière super fluide dans des conditions clémentes et possède la meilleure caméra de sa catégorie.

Prix : 799 euros.

