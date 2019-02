"Une start-up n'a pas moins de chances de réussir en démarrant à Bruxelles"

Levées de fonds records, hyper-croissance et international n'effraient pas Adrien Roose. Le CEO de la start-up Cowboy a vécu ces expériences entrepreneuriales au travers de la firme Take Eat Easy qu'il avait cofondée. Moins d'un an après son démarrage commercial, Cowboy prend déjà le chemin de l'international, forte d'une récente levée de fonds à 10 millions d'euros.