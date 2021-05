Sambrinvest annonce la construction de Dockin, un bâtiment de 5.000 mètres carrés pour accueillir l'écosystème de la tech carolo. Un lieu emblématique pour s'affirmer dans l'innovation digitale.

Liège aura bientôt sa Grand Poste comme bâtiment symbole de l'innovation et des start-up. Charleroi lui embraye le pas et vient de dévoiler le projet de construction d'un immeuble de 6 étages qui sera "doté des dernières technologies issues des meilleures start-up proptech de Wallonie et qui sera le coeur de l'écosystème créatif et digital carolo" détaille Sambrinvest, l'invest à la manoeuvre.

L'invest hennuyer avait quitté le centre-ville de Charleroi en 1999 lui préférant Gosselies mais prévoit donc, d'ici fin 2022, d'y redéposer ses valises. "L'immeuble de plus de 5.000 mètres carrés sera construit sur six plateaux et portera le nom de Dockin, en référence à sa localisation en bord de Sambre (Dock) et à sa vocation (Investissement & Innovation)" précisent les responsables de l'invest. Il ne sera pas très loin du concept A6K-E6K.

Pour justifier son positionnement "digital", Dockin abritera Co.Station Charleroi mais aussi des démonstrateurs spécifiques à la Proptech ainsi que les programmes d'incubation et d'accélération qui gravitent dans le giron de Sambrinvest, dont Digital Attraxion ou Engine. Sans oublier, bien sûr des espaces réservés aux start-up et scale-up investies par Sambrinvest et ses différentes entités.

L'investissement total se chiffre à 12,6 millions d'euros, dont 9,6 millions pour la seule partie construction.

