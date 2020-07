Confinement oblige, The Park, un espace de jeux dédié à la réalité virtuelle, a dû fermer ses portes pendant plusieurs mois.

La réouverture des six antennes où le concept a essaimé (Anvers, Gand, Courtrai... et plus récemment Bruxelles) est prévue le 1er juillet. En attendant, le câblo-opérateur Telenet, propriétaire des lieux avec le fonds d'investissement 9.5 Ventures, a décidé de déplacer son Luna Park... dans votre salon. Pour le prix d'une partie de 30 minutes en " présentiel ", le joueur peut désormais louer l'équipement complet (casque Oculus et jeux solos ou multijoueurs, en ligne) pendant trois jours. Telenet en profite pour poursuivre ses investissements dans le gaming.L'opérateur vient de prendre une participation dans la société gantoise Triangle Factory, qui développe des jeux en réalité virtuelle, que l'on retrouve évidemment dans l'offre à domicile de The Park.