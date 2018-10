Quelles sont les véritables ambitions du start-up studio eFounders ?

Cent millions d'euros levés, deux ventes de start-up, de nouveaux projets en formation : l'écosystème autour du start-up studio bruxellois eFounders bouillonne, depuis le début de l'année encore plus qu'avant. Dernière grosse nouvelle en date ? L'acquisition par le groupe coté suédois MyNewDesk de la jeune pousse Mention spécialisée dans la veille sur le Web et les réseaux sociaux, une nouvelle annoncée à la toute fin du mois d'août. Si le montant de la vente n'est pas officiellement dévoilé par les deux acteurs, le milieu évoque un chiffre compris entre 15 et 20 millions d'euros, soit plus de trois fois le chiffre d'affaires de la start-up !

...