C'est peu de le dire : l'univers bancaire subit les assauts des néo-banques, des fintechs et d'une multitude de start-up de la tech qui souhaitent chambouler les codes du secteur. Et les firmes bancaires traditionnelles ont, depuis pas mal de temps déjà, entamé leur mue numérique. Ce qui n'empêche pas les acteurs de la tech de vouloir prendre leur place sur ce terrain de jeu. Parfois en s'associant. C'est le cas de la start-up belge Cake et d'Aion, active depuis février sur le marché belge.

Ces deux acteurs n'ont pas encore véritablement de notoriété en Belgique. Et pour cause : ces deux marques sont encore toutes fraîches chez nous.

Cake est une start-up fondée par Davy Kestens, entrepreneur flamand du digital bien connu pour avoir fondé Sparkcentral. L'appli Cake, assez innovante, se présente comme un coach auquel on donne un accès à ses comptes, et qui permet à ses utilisateurs de mieux gérer leur portefeuille en donnant un aperçu clair de leurs dépenses et revenus. Mais Cake propose aussi de rémunérer ses utilisateurs via des cash-back ou pour l'utilisation des données bancaires anonymisées.

Aion est une nouvelle banque 100% digitale (qui a néanmoins racheté Monte- Paschi) et qui propose, en échange d'un abonnement de 19 euros par mois, de bénéficier des services d'une banque mais surtout de multiples solutions pour épargner de l'argent.

Les deux services nouent aujourd'hui une collaboration permettant aux utilisateurs d'Aion de bénéficier de tous les avantages de Cake.

Reste que certains observateurs voient surtout dans ce partenariat un moyen de " baisser le coût d'acquisition de clients qui sont assez élevés en B to B, pour deux acteurs assez jeunes qui ne sont pas encore très connus. Avec des concepts très innovants mais qui doivent faire leur preuve ".

19 euros Montant de l'abonnement mensuel pour bénéficier des services d'Aion et aussi désormais de ceux de Cake.

