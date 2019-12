La start-up wallonne spécialisée dans la gestion des dépenses énergétiques se glisse dans la roue de grands groupes pour gagner rapidement des parts de marché à l'international.

Paris, Madrid, Lisbonne, Stockholm, Milan. etc. En cette fin d'année 2019, Opinum s'est embarquée dans un road-trip trépidant, qui mènera la start-up dans neuf pays européens. A chaque escale, les responsables présenteront leurs produits à des poids lourds de l'industrie et des services. Pour organiser ce data hub road-show, Opinum s'est associée avec Microsoft, mais aussi avec des acteurs peu connus du grand public : les intégrateurs. Ces sociétés IT, comme DXC Technology qui participe à la tournée d'Opinum, s'occupent de l'intégration de solutions informatiques dans les grandes entreprises.

...