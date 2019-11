Le fonds W.IN.G se lance dans la "deep tech"

W.IN.G, le fonds d'investissement wallon issu de la stratégie Digital Wallonia et dédié au créneau des start-up, part à l'assaut du marché de la deep tech. En marge des jeunes pousses du numérique pur et dur, il vient en effet de décider d'étendre sa mission de soutien à l'écosystème en créant une subdivision orientée sur ces "technologies de rupture" que sont les capteurs, l'Internet des objets, les semi-conducteurs, etc.

© GettyImage