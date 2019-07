Avec 100 personnes, 25 millions d'argent levé et un volume de transaction sur sa plateforme qui pourrait atteindre 6 milliards d'euros en 2019, iBanFirst compte parmi les start-up belges qui comptent. Rencontre avec son CEO.

iBanFirst compte, à n'en pas douter, parmi les fintech bruxelloises les plus en vue. Dotée d'une équipe d'une centaine de personnes, elle facilite les opérations de paiement internationaux et de change des entreprises. L'an passé, ses quelque 2.500 clients ont utilisé iBanFirst pour un volume de transaction de plus de 2 milliards d'euros ! Et son fondateurs et CEO, Pierre-Antoine Dusoulier table sur un triplement de ce montant pour l'année 2019.

En marge de son intervention à notre Trends Summer University, nous l'avons rencontré :