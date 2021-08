" C'est malade ", avoue en québécois notre compatriote. À peine sorti, le jeu Tribes of Midgard du studio Norsfell qu'il a fondé à Montréal s'est installé en tête des ventes.

Que retenir d'un accomplissement comme ce premier jeu sur PS5 en tant que CEO et créateur expatrié de son studio ?

...

Que retenir d'un accomplissement comme ce premier jeu sur PS5 en tant que CEO et créateur expatrié de son studio ?Je suis tombé amoureux des jeux vidéo à 6 ans, lorsque mes parents m'ont offert ma première console, la Sega Mega Drive. Même si les occasions étaient rares, ils m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves. Aujourd'hui, c'est à eux que je dédie ce moment particulier.La création de Tribes of Midgard a pris plus de 4 ans, quatre années qui ont été parmi les plus difficiles de ma vie, combinées à une crise sanitaire qui nous a éloignés de nos proches et nous a obligés à nous réinventer. Oui, faire des jeux vidéo est difficile. Mais cela vaut aussi tous les efforts.Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce que nous avons accompli ensemble avec tous nos formidables employés, collaborateurs et partenaires.Quelles difficultés particulières se dressent devant une jeune entreprise éditrice de jeux vidéo et comment Norsfell les surmonte ?Le nombre de nouveaux jeux vidéo commercialisés chaque mois ne cesse d'augmenter depuis des années. Rien que sur PC, on compte près de 1.000 sorties par mois en 2021. Dans ce contexte, il est très difficile pour une petite structure de rivaliser avec des projets aux envergures de plus en plus imposantes. C'est pourquoi pouvoir bénéficier d'un éditeur, dans notre cas, le prestigieux studio américain Gearbox, créateur de la franchise Borderlands, est extrêmement bénéfique afin de non seulement de recevoir l'appui financier pour pouvoir concevoir un jeu à fort potentiel, mais aussi de profiter de la machine marketing établie pour augmenter sa visibilité. Avec plus de 500.00 copies écoulées en moins de 10 jours de commercialisation et des millions d'heures déjà visionnées sur la plateforme de streaming Twitch, on peut dire que la stratégie est un succès, succès qui ne fait d'ailleurs que commencer.- Un jeu comme Tribes demande des années d'implication, l'accueil du public et des critiques semble les valoriser. Quel est le niveau suivant qui vous attend ?Dès son origine, Tribes of Midgard a été conçu pour être un jeu opéré sur le modèle du service, c'est-à-dire un jeu qui va continuer à évoluer et à s'enrichir de contenus gratuits additionnels au travers de saisons, que nous dénommons "sagas". Chaque saga comporte des nouvelles fonctionnalités gameplay et puise dans de nouveaux récits mythologiques inspirés des traditions nordiques pour parachever notre vision : créer le jeu "bac à sable" viking ultime dans lequel les joueurs peuvent vivre leurs propres légendes. Avec notre entreprise en pleine croissance, ses 28 employés, et le soutien incroyable de notre communauté, il va sans dire que les idées ne manquent pas, et c'est main dans la main que nous allons continuer d'oeuvrer ensemble dans cette direction.